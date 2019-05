FIOD: Reeks overtredingen bij vakantieparken

Verschillende overheidsdiensten voeren controles uit op Marina Beach (foto: Omroep Zeeland)

De FIOD doorzocht acht plaatsen, zeven in Brabant en één in Zeeland. In de buurt daarvan scanden de Belastingdienst en de politie nummerplaten en vergeleken die gegevens over mensen die worden gezocht of boetes hebben openstaan. In totaal is voor 35.000 euro aan schulden geïnd en is voor 25.500 euro aan naheffingsaanslagen Motorrijtuigenbelasting opgelegd.

De FIOD wil niet per locatie aangeven wat er allemaal is geconstateerd.

