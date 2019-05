Terwijl Kapelle op één oor lag, werd in het dorp een Syrische terreurverdachte aangehouden

Kasteelstraat in Kapelle (foto: Omroep Zeeland)

De burgemeester van Kapelle wist wat er zou gebeuren omdat hij tevoren geïnformeerd was over de aanhouding. Hieltjes vermoedt dat het bijna alle Kapellenaren is ontgaan. "Gelet op het tijdstip zou het goed kunnen dat buurtbewoners niets gemerkt hebben." En dat blijkt ook tijdens een rondgang door de Kasteelstraat in Kapelle, waar de man werd aangehouden.

Niet verwacht

Buurtbewoners willen er niet veel over kwijt, en kijken van achter de gordijnen wat er op straat gebeurt. De enkeling die wel wat wil zeggen laat weten verbaasd te zijn. "Je verwacht niet dat dit soort mensen bij je in de straat wonen."

Politieteam Oosterscheldebekken noemt op Facebook de aanhouding 'behoorlijk ingrijpend'

Thomas Aling, woordvoerder van de Landelijke Eenheid van de politie, laat weinig details los over de aanhouding. "Exacte gegevens kan ik niet geven vanwege de privacy." Wel vertelt Aling dat Abu Khuder gisterochtend 'rustig is aangehouden'.

Abu Khuder zou commandant geweest zijn van het terroristische bataljon Jabhat al-Nusra, een zijtak van Al-Qaida, en deel hebben genomen aan de gewapende strijd. Het bataljon is bekend geworden als Ghurabaá Mohassan, oftewel Vreemdelingen van Mohassan.

Je ziet het niet

De verdachte woont al jaren onopgemerkt in Kapelle. "Dit soort verdenkingen zijn van oorlogsmisdaden in Syrië, dat is niet iets wat je zomaar ziet. Het is niet iets wat je aan iemand ziet als die door het dorp loopt", legt Hieltjes uit.

Het strafrechtelijk onderzoek tegen de man is begonnen met informatie van de Duitse politie, die over verklaringen van getuigen tegen de man beschikte. "Het onderzoeksteam gaat hem nu horen en confronteren met zaken waarvan wij hem verdenken", vertelt woordvoerder Aling van de Landelijke Eenheid van de politie.

