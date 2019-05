As vanuit een vliegtuig zo de Westerschelde in: 'Nu ís oma Zeeland'

De piloot van het vliegtuigje is Christiaan zelf. Hij vliegt zijn route in de vorm van een oneindigheidsteken, de vorm van het cijfer acht, langs het strand van Vlissingen. Met een draai aan de knop laat hij de as van zijn oma gaan. De klep onderaan het vliegtuig wordt op zijn sein geopend en de as vliegt de Zeeuwse lucht en zee in.

"Zoals zij het had gewild", vertelt Christiaan. "Mijn oma is drie jaar geleden overleden, maar wij wisten niet wat we met haar as moesten doen. Oma hield van Zeeland; van de zee, maar ook van het landschap en nu ís ze Zeeland."

Nu ís oma Zeeland." Christiaan Elzas

Voor Christiaan was het de eerste keer dat hij as uitstrooide vanuit een vliegtuig. Zijn werkgever, Jeroen Vermue, heeft het vaker gedaan. "Eerder werkten we met een anders soort asuitstrooier. Nu is het apparaat vernieuwd, en toch blijft het heel simpel: een klepje en een koker waar de as in gaat.

Sinds juli vorig jaar zijn we bezig met de nieuwe versie van het apparaat. Vandaag was de eerste keer dat we met de nieuwe versie werkten", vertelt Vermue. "Daarnaast zit er aan dit apparaat ook een gps-systeem waardoor we heel nauwkeurig de plek kunnen bepalen waar de as neer moet komen."

Hart op het strand getekend door de kinderen van Christiaan Elzas (foto: Omroep Zeeland)

De as van Christiaans oma werd uitgestrooid over de Westerschelde. "Dat had ze vast mooi gevonden", vertelt Christiaan. Het is niet vanzelfsprekend dat as van een overledene overal uitgestrooid kan worden. Bij uitstrooiing over land moet er een vergunning bij de gemeente, het waterschap of andere landbeheerder aangevraagd worden. De vlucht duurt een uur in totaal en begint bij vliegveld Midden-Zeeland.