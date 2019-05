Zeeland wordt wakker: Syrische terreurverdachte, asverstrooiing en vakantiepark van de toekomst

Kasteelstraat in Kapelle (foto: Omroep Zeeland)

Syrische terreurverdachte

Hoe vroeg het precies was toen de Syrische terreurverdachte gisterochtend werd opgepakt in de Kasteelstraat in Kapelle, wil burgemeester Huub Hieltjes niet zeggen. Duidelijk is wel dat een groot deel van buurtbewoners nog op één oor lag toen toen de 47-jarige Syriër, die vocht onder de strijdersnaam Abu Khuder, in de boeien werd geslagen.

Asverstrooiing

Een vliegtuig dat as van een dierbare over het land uitstrooit. Het gebeurt al bijna een jaar in Zeeland. Het systeem werkt simpel: in het vliegtuig gaat een klepje en een koker mee waar de as in gaat. Daarnaast zit er in het apparaat een gps-systeem waardoor nauwkeurig de plek bepaald kan worden waar de as terechtkomt.

Vakantiepark van de toekomst

Camping Zonneweelde in Nieuwvliet is gisteren uitgeroepen tot Vakantiepark van de Toekomst. Dat is een prijs van de reisbranche voor een onderneming die een voorbeeld is voor de bedrijfstak en prima is voorbereid op de toekomst.

Weer

Na een grijze start breekt de zon door. Vanmiddag is het vrijwel zonnig, zeker aan de kust. Landinwaarts komen nog enkele vriendelijke stapelwolken voor. De wind komt uit het westen en is matig van kracht, windkracht 3 tot 4. De temperatuur stijgt naar 16 graden aan zee en 19 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Daarmee ligt de temperatuur rond het gemiddelde van de maand mei.