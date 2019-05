Waarom Middelburg 16 keer zoveel Europees geld krijgt als Vlissingen

Europese subsidies 2014 - 2018

Gemeente totaalbedrag bedrag per inwoner 1. Middelburg 4.500.000 92,69 2. Kapelle 500.000 39,05 3. Goes 950.000 25,23 4. Schouwen-Duiveland 700.000 20,72 5. Borsele 350.000 15,35 6. Terneuzen 700.000 12,83 7. Tholen 300.000 11,63 8. Veere 250.000 11,45 9. Reimerswaal 250.000 11,03 10. Noord-Beveland 80.000 10,95 11. Hulst 300.000 10,90 12. Sluis 250.000 10,69 13. Vlissingen 250.000 5,63 Bron: ERAC

Deze cijfers zijn afkomstig van adviesbureau European and Regional Affairs Consultants (ERAC). ERAC heeft op basis van openbare data alle Europese subsidies in kaart gebracht die sinds 2014 door gemeentes zijn aangevraagd.

Vincent Ketelaars van ERAC vindt het belangrijk om bij deze cijfers te vermelden dat het niet als een competitie tussen gemeentes moet worden opgevat. "Het uitgangspunt is niet dat als jij minder subsidie binnenhaalt, dat je het dan ook per se minder goed doet."

Ketelaars heeft onderzoek gedaan naar het aantal aan Nederland toegekende Europese subsidies. In april kwam al een deel van dat onderzoek naar buiten. Daaruit bleek al dat Middelburg op Hengelo en Kerkrade na de meeste Europese subsidie heeft ontvangen van de Nederlandse gemeentes. Nu zijn ook de cijfers bekend van de andere Zeeuwse gemeentes.

Lees ook:

Meerdere factoren

De plek in het overzicht is volgens Ketelaars afhankelijk van meerdere factoren. Zo speelt de grootte van de gemeente een rol en bepaalt elke gemeente voor zichzelf welke prioriteiten ze stellen en of ze daar subsidies voor willen aanvragen. Tot slot spelen de financiële middelen die een gemeente tot haar beschikking heeft ook een belangrijke rol.

De Zeeuwse gemeenten kregen ruim negen miljoen euro aan Europese subsidie (foto: Omroep Zeeland)

Als voorwaarde stelt de Europese Unie namelijk dat de aanvrager van een subsidie zelf ook een flinke duit in het zakje moet doen. Vaak komt het erop neer dat een gemeente hetzelfde bedrag moet inleggen als dat er is aangevraagd. Deze cofinanciering maakt het voor gemeentes die krap bij kas zitten lastiger om een subsidie aan te vragen.

Artikel-12 status

In een reactie laat de gemeente Vlissingen weten dat ze door de artikel-12 status de subsidie-aanvragen hebben stilgezet. De cofinanciering was te onzeker. Nu de gemeente er financieel weer langzaam bovenop lijkt te komen, zijn de eerste aanvragen voor dit jaar al de deur uit én goedgekeurd.

Karresporen in plaats van bestrate wegen in Claverveld (foto: Omroep Zeeland)

Zo heeft de Europese Unie in totaal 1,1 miljoen euro toegezegd voor twee projecten. 600.000 euro is bedoeld voor de nieuw aan te leggen wijk Claverveld, waar slimme oplossingen zijn bedacht om overtollig regenwater op te vangen voor drogere perioden. Zo worden de wegen in de wijk niet op een traditionele manier bestraat, maar voorzien van karrensporen. Zo kan het water sneller weg lopen. Verder komen er ook waterbuffers in de wijk.

De tweede subsidie van bijna 500.000 euro is bestemd voor een onderzoek hoe Vlissingen de zeespiegelstijging het hoofd kan bieden. De gemeente legt hier zelf 320.000 euro bij.

Lees ook:

Blijft er nog een vraag over. Hoe krijgt Middelburg het voor elkaar dat ze zoveel Europees geld hebben binnengehaald? Het antwoord is even doeltreffend als simpel. Sinds tien jaar heeft de gemeente een subsidiedeskundige in dienst die passende subsidies zoekt bij projecten die de gemeente wil uitvoeren.

Salaris terugverdiend

In die tien jaar heeft deze deskundige haar salaris al meer dan terugverdiend. Op dit moment zijn er in de gemeente twaalf projecten die mede worden gefinancierd door Europa. Het zijn voornamelijk projecten die te maken hebben met duurzaamheid, en variëren van het duurzamer maken van monumentale panden tot het aanleggen van waterbuffers in het Molenwaterpark en de wijk Dauwendaele.