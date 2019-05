Superboor moet Vlissingse heiproblemen oplossen

Heien Ketelmakerij (foto: Gemeente Vlissingen)

Dat er van alles - puin, zware metalen, en stoffen als olie en asbest - in de grond van de voormalige Ketelmakerij op het Scheldekwartier in Vlissingen zit, kwam niet als een verrassing. De gemeente, die verantwoordelijk is voor het bouwrijp opleveren van de grond aan de aannemer, liet daarom een jaar geleden alle palen al voorprikken aan de hand van het conceptplan.

In totaal gaat het om 420 heipalen, verdeeld over twee fases: voor 26 appartementen (fase 1) en voor 60 woningen (fase 2). 16 april gingen de eerste heipalen voor de wijk Ketelmakerij in het Scheldekwartier de grond in. Al snel bleek dat dat niet op iedere plek zo makkelijk ging. Sterker nog: het heien werd gestaakt.

45 plekken crushen

"Er zijn eigenlijk maar een aantal plekken, vooral aan de kant van de parkeergarage, waar echt obstakels in de grond zitten", zegt projectleider Raymond Versloot. "Op andere locaties heeft de heipaal moeite om op de plek te blijven en verloopt hij vijf tot tien centimeter uit het vlak op het moment dat hij gedrukt wordt. Of de paal gaat de grond wel in, maar met heel veel moeite."

Voor de zekerheid crusht de gemeente daarom 45 van de 196 plekken. Met een soort superboor worden de aanwezige materialen in de grond kapotgemaakt. Die werkzaamheden starten morgen en duren tot en met volgende week woensdag. Naar verwachting kunnen de heiwerkzaamheden na Pinksteren worden hervat.

Volgens Versloot valt de vertraging mee. "Het is afwachten hoe snel de heimachine kan komen. Misschien zal er wel iets van vertraging zijn, maar we hoeven niet over maanden te praten."

Feestelijke start bouw Ketelmakerij op het Scheldekwartier (foto: Gemeente Vlissingen)

Gisteren werd het feestelijke startsein gegeven voor de bouw van Ketelmakerij. De eerste woningen worden in 2020 opgeleverd.