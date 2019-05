Zeeuwse band omarmd door Japanse Netflixserie

Voor de tweede keer is muziek van de Walcherse indieband PEER te horen in de Japanse Netflixserie Terrace House. Eerder dit jaar ging het om de single Bird, in het komende seizoen zal Bleeding Butterflies te horen zijn. Terrace House is een realityshow over drie mannen en drie vrouwen met een compleet verschillende achtergrond die onder één dak wonen.

Bleeding Butterflies is een track van de EP Mad For It. Zanger/gitarist Guy vindt het niet erg dat het geen nummer is van het nieuwste album. "Nee, helemaal niet. Ik hou van die songs. Die EP heeft ons heel ver gebracht. Daardoor waren we in De Wereld Draait Door en gingen we op tournee met Electric Company. Dat die songs het nog steeds goed doen, vinden we fantastisch."

Streams in Japan omhoog

Ondertussen blijft de uitverkiezing door de serie niet zonder gevolgen: "We merken al dat de streams van dit nummer omhoog gaan in Japan. Sinds dat 'Bird' uitkwam staat de stad Tokio altijd bij ons in de top 5 meest beluisterde steden. Er gaan dus steeds meer mensen naar onze muziek luisteren daar."

De band heeft al meer in het buitenland opgetreden, maar een Japanse tournee zit er volgens Guy voorlopig nog niet in: "Daar zitten veel haken en ogen aan. Het kost een hoop geld en er moet animo voor zijn. Maar wie weet, we gaan eerst maar eens kijken hoe dit ontvangen wordt, en wat het gaat doen voor de single en dan zien we wel verder."

Donderdag op Netflix

Het nummer Bleeding Butterflies staat vermeld op de Spotify-list van Terrace House, seizoen 2019-2020. De aflevering met muziek van PEER komt donderdag beschikbaar in Japan.

">https://youtu.be/32hWVeoaFp8]