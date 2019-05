Na fel debat in kindergemeenteraad nieuwe speeltuin geopend in Kruiningen

In oktober vergaderden de fracties van verschillende basisscholen uit het dorp met elkaar in de raadszaal van Reimerswaal. Op de agenda stond de speeltuin aan de Boerhaavestraat, want de toestellen waren aan vervanging toe. Uiteindelijk kwam er een plan op tafel voor een nieuwe speeltuin.

Volgens burgemeester José van Egmond van Reimerswaal, die ook aanwezig was bij de opening, hebben de kinderen geleerd dat het in de politiek soms om geven en nemen draait. Zo koos tijdens de kindergemeenteraad in eerste instantie iedere fractie alleen voor zijn eigen plan.

Meer kinderbesluiten

Voor de kinderen is het extra bijzonder dat ze nu kunnen spelen in een speeltuin waar ze zelf over hebben mogen beslissen. De gemeente Reimerswaal is ook tevreden over het project en denkt na over hoe ze kinderen vaker kunnen betrekken bij zaken die spelen in de gemeente.

