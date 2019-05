Deze huisarts komt Zeeuws tekort oplossen

Praktijkondersteuner Nella den Hollander in de spreekkamer van de vakantiehuisarts (foto: Omroep Zeeland)

Op de huisartsenpost bij het ziekenhuis in Vlissingen, waar overdag huisartsenpraktijk De Getijden huist, wordt momenteel een spreekkamer in gereedheid gebracht. "En dat is best een klus", vertelt praktijkondersteuner Nella den Hollander. De vakantiehuisarts krijgt een eigen telefoonnummer, een eigen assistent en een eigen computersysteem. "Als een zelfstandige praktijk, los van een bestaande huisartsenpraktijk," zegt Den Hollander, "want misschien willen we het wel uitbreiden in de toekomst of meeverhuizen met de huisartsenpost als die naar Middelburg gaat."

Vakantiehuis was trekker

Uit de vele aanmeldingen zijn negen huisartsen gekozen, die afwisselend negen weken lang als vakantiehuisarts komen werken. Het aanbod van een gratis vakantiehuis was een trekker. "Er waren veel artsen die ooit weleens hadden willen waarnemen, maar geen huisvesting konden vinden", zegt praktijkondersteuner Den Hollander, "omdat er nu wel huisvesting beschikbaar is, trekt dat aan."

Huisarts Janneke Kuijlen komt drie weken als zomerhuisarts in Vlissingen werken (foto: Omroep Zeeland)

Huisarts Janneke Kuijlen: "Ik had die periode al vakantie ingepland en dacht: misschien is het wel leuk om in Zeeland te werken." Zij komt deze zomer drie weken lang drie dagen in de week werken. "Ik heb dan toch nog deels vakantie en in ieder geval heeft mijn gezin een leuk adres."

De vakantiehuisarts gaat alleen toeristen behandelen. En dat zijn er veel in de zomer. De bevolking van Walcheren verdrievoudigt in het hoogseizoen. Het zorgt voor een hoge werkdruk voor de toch al overbelaste Walcherse huisartsen. Dat de toeristen nu kunnen worden doorverwezen naar de vakantiedokter in Vlissingen zal voor verlichting zorgen.

Janneke Kuijlen ziet het behandelen van toeristen wel zitten. "Misschien moet ik mijn Duits wel een beetje bijschaven," lacht ze, "en is het voor je vakantiegevoel wel leuk om met mensen te werken die zelf ook op vakantie zijn."

