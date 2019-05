'Zeeland kan veel meer geld uit Europa binnenhalen'

In de afgelopen vier jaar heeft de gemeente Kapelle een half miljoen euro uit Brussel gekregen, afgezet tegen het aantal inwoners komt dat neer op ongeveer 40 euro per persoon. Veruit het grootste deel van de subsidie gaat naar de aanleg van waterbuffers in Wemeldinge.

Dat Kapelle Europees geld heeft gekregen voor de waterbuffers is eigenlijk meer toeval dan een uitgekiende strategie. "Eerlijkheid gebied te zeggen dat het wel een toeval is geweest dat wij op deze mogelijkheid zijn gewezen", legt Herselman uit. Via een medewerker van de gemeente kwam Kapelle in contact met een subsidiespecialist.

Stapel papierwerk

"Het aanvragen van een subsidie is een stapel papierwerk, dat wil je niet weten", zegt Herselman. Dankzij de subsidiedeskundige die wist hoe de procedure werkt en wist waar ze moest zijn, is het gelukt. Herselman geeft dan ook aan de andere gemeenten als tip om een subsidiedeskundige in de arm te nemen om meer Europees geld binnen te halen. "De kosten gaan dan wel voor de baten uit, maar als dat resultaat geeft dan is dat helemaal prima."

Wethouder Jon Herselman (foto: Omroep Zeeland)

Het klinkt nu wel simpel om met een subsidie-expert 'even' wat geld uit Brussel te vragen, maar er zitten in de praktijk nog wel wat haken en ogen aan. "Er moet bij een Europese subsidie ook een forse gemeentelijke bijdrage bij en dat kan natuurlijk weer een probleem zijn", zegt Herselman. "Meestal is het fifty-fifty."

Herselman pleit ervoor dat er meer gebruik gemaakt gaat worden van de kennis die al aanwezig is bij andere gemeentes. "Een subsidiespecialist kan daarbij ook zeker lonend zijn."

Gemeentes kunnen veel meer geld uit Brussel halen (foto: Omroep Zeeland)