Boeren starten zoektocht naar zoet water om bedrijf te redden

De boeren starten vandaag bij Leonard den Hartog in Kerkwerve. De metingen worden gedaan op initiatief van het 'Living Lab' in Schouwen-Duiveland. Living Lab probeert samen met bestuurders, bedrijven en burgers oplossingen te vinden voor maatschappelijke problemen.

'Natuurlijk Zoet'

Daar komt dan ook hun volgende project vandaan: 'Natuurlijk Zoet'. Boeren, Waterschap Scheldestromen, de gemeente Schouwen-Duiveland, Acacia Water, en verschillende scholen waaronder de HZ, gaan samen opzoek naar de oplossing voor het gebrek aan zoet water rondom de akkers. Boeren zijn bang voor de klimaatverandering die gepaard gaat met zeespiegelstijging, droogte en verzilting.

Meetapparaat om zoutgehalte te meten (foto: Omroep Zeeland)

Door het meten van het zoutgehalte in verschillende sloten in de gemeente, willen ze meer kennis opdoen over welke sloot zoet blijft en welke sloot zout. De uitkomsten van deze onderzoeken worden via een app op de website van Waterschap Scheldestromen geplaatst, zodat iedereen inzicht heeft. "Het meten is eigenlijk super makkelijk", aldus Den Hartog. "Je hangt de meter in de sloot en met een app op mijn telefoon kan ik gelijk het zoutgehalte zien. Als alle metingen uiteindelijk gedaan zijn en we leggen het weerbericht er naast, kunnen we natuurlijk ook kijken of het zoutgehalte in de sloot afhangt van het weer, zoals bijvoorbeeld veel regen."

Doel

De samenwerking binnen Living Lab hoopt met de uitkomst van deze onderzoeken verzilting tegen te gaan en een manier te vinden om duurzaam met water om te gaan binnen de agrarische sector. "Ik wil heel graag duurzaam boeren", zegt den Hartog. "Maar ik moet dan natuurlijk nog wel landschap hebben om te boeren. En daar heb ik zoet water voor nodig!"