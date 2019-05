Terreurverdachte uit Kapelle omschreven als 'vriendelijke gezinsman'

Het bericht dat een terreurverdachte is opgepakt in Kapelle, doet behoorlijk wat stof opwaaien in het dorp. Inwoners zijn verbaasd dat iemand die wordt verdacht van oorlogsmisdrijven en terroristische misdrijven, in hún dorp woont. "Het komt ineens wel heel dichtbij", aldus een medewerker van de bakker. De meeste mensen op straat zijn het met haar eens.

Geen gevaar in Kapelle

Een enkeling voelt zich onveilig. "Dat is nergens voor nodig", aldus burgemeester Huub Hieltjes. Volgens Hieltjes hebben de inwoners van Kapelle nooit gevaar gelopen. "Deze man is opgepakt omdat hij wordt verdacht van oorlogsmisdrijven in Syrië. Er wordt nu onderzocht wat daar precies is gebeurd."

De aangehouden man verblijft sinds 2014 in Nederland en is in het bezit van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd. Het strafrechtelijk onderzoek tegen hem is begonnen met informatie van de Duitse politie, die beschikte over verklaringen van getuigen tegen de man. "Het onderzoeksteam gaat hem nu horen en confronteren met zaken waarvan wij hem verdenken", aldus Thomas Aling, woordvoerder van de Landelijke Eenheid van de politie.

Bij de collega van de buurtbus overheerst de verbijstering. "Het besef is nog niet helemaal ingedaald. Afgelopen zaterdag stond ik nog met hem naast het voetbalveld en vertelde hij me dat hij een nieuwe baan had. En nu dit." De man raakt geëmotioneerd wanneer hij over de Syriër praat. "Het hele voorval doet echt wat met me."

Het gezin van de Syriër blijft in Kapelle wonen (foto: Omroep Zeeland)

"Als blijkt dat de beschuldigingen tegen de verdachte kloppen, vind ik dat hij zwaar bestraft moet worden", aldus burgemeester Hieltjes, die vandaag bij de school van de kinderen van het gezin langs ging om uit te leggen wat er aan de hand is. "En natuurlijk kan het gezin gewoon in Kapelle blijven."