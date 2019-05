Kapelle ziet geen heil in duurzaam bouwproject

Initiatiefnemer Peter van Wallenburg is 'compleet verrast' door het besluit en beraadt zich op (juridische) vervolgstappen. Voor het project heeft Van Wallenburg 1,2 miljoen euro subsidie van de Europese Unie gekregen.

Van Wallenburg wilde op het weiland achter zijn ouderlijke huis 30 zelfvoorzienende woningen bouwen (foto: Omroep Zeeland)

De gemeente schrijft in een reactie dat de 'techniek zodanig nieuw is, dat onduidelijk is welke consequenties er zijn'. Daarmee doelt de gemeente op de effecten voor de omliggende woningen en de gevolgen voor het grondwater. Om die onduidelijkheden weg te nemen, is er een bijeenkomst gehouden met experts en technici. Maar dat had niet het gewenste effect. "De bijeenkomst heeft veel vragen onbeantwoord gelaten en zijn er geen twijfels weggenomen", schrijft de gemeente.

Te ingrijpend

Om alle twijfels weg te nemen is er een 'omvangrijk bodemonderzoek' nodig. Ook plaatst de gemeente uit milieuoogpunt nog wat vragen bij het project. Omdat de woningen dicht bij een provinciale weg komen te staan is er een geluidswal van minstens 4,5 meter hoog nodig. Die wal zou het bestaande aanzicht van het dorp te ingrijpend veranderen. Ook staan er in het weitje een aantal beschermde hoogstam perenbomen.

Door zout water te ontzilten wordt er zoet water gemaakt wat door agrariërs gebruikt kan worden in droge tijden. (foto: Omroep Zeeland)

Daarnaast zou het plan ook niet voldoen aan de voorwaarden die zijn gesteld aan de stedelijke ontwikkeling van dorpen en steden in Nederland. Omdat het project deels buiten de bestaande bebouwing komt te liggen, moeten worden aangetoond dat er binnen het stedelijke gebied onvoldoende ruimte is voor nieuwe woningen. Dat is in Kapelle niet het geval volgens de gemeente. Tot 2030 is er voldoende capaciteit voor nieuwe woningen, dus is er geen behoefte om buiten de kern te gaan bouwen.

Van Wallenburg zet zijn vraagtekens bij deze beredenering. "Ze hebben een liniaal gepakt en die achter de huizen gelegd die nu naast het weiland staan en een rechte lijn getrokken." De lijn loopt recht door het midden van het weiland waar de blauwe woningen zouden moeten komen te staan. "En aan de andere kant van de weg komt de lijn midden in andere bebouwing terecht."

Op onderstaande foto is een indicatie te zien van de lijn de gemeente heeft getrokken.

Indicatie van de lijn die de gemeente heeft getrokken (foto: Omroep Zeeland)

Daarnaast bestrijdt hij ook de lezing van de gemeente Kapelle dat de provincie het eens zou zijn met de gemeente, zoals Van Wallenburg vanmiddag is beweerd tijdens een gesprek met de wethouder. "Ik heb een gesprek met Jo-Annes De Bat en Carla Schönknecht gehad en die zagen mijn plannen wel zitten." Hij laat een jurist nu uitzoeken of de gemeente daadwerkelijk zijn plan heeft besproken met de provincie.

Of het afstel van de gemeente gevolgen heeft voor de Europese miljoenensubsidie voor het project is nog niet duidelijk. Van Wallenburg verwacht dat hij binnen de door Europa gestelde termijn zijn project kan voltooien. Over het aanpassen, verkleinen of afblazen van zijn plan wil hij niet denken.

