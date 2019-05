Voetbalmeisjes in Kloetinge zijn voor één dag Lieke Martens

Het evenement is onderdeel van de campagne 'volg je voeten'. De meisjes worden enthousiast gemaakt voor het voetbal en ze leren ook allerlei trucs. Jeroen van Popering haalde het evenement naar Kloetinge en is dik tevreden. "Als je naar de opkomst kijkt en het enthousiasme van die meiden, dat is gewoon gaaf."

Verdeeld over een voetbalveld werden allerlei spelletjes gespeeld om de meisjes te laten ervaren hoe leuk het is om te voetballen. Dat is ook nodig, zegt organisator Jeroen van Popering ondanks de populariteit van de Oranje Leeuwinnen. "Je ziet dat er aardig wat meidenteams in Zeeland zijn. maar die hebben veel moeite om hun elftal op de been de houden."

Van Popering roept meisjes op om de voetbalschoenen aan te trekken: "Eén extra meisje bepaalt soms of een team blijft bestaan of niet. Lieke Martens is ook ooit als klein meisje begonnen."