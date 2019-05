Bakx en Bliek stap dichter bij Eredivisie

Istvan Bakx (foto: Orange Pictures)

Na het 2-2 gelijkspel bij de eerste wedstrijd in Deventer moest Go Ahead Eagles scoren in Den Bosch om door te kunnen gaan. Met Bakx in de basis en Bliek op de bank lukte dat in de eerste helft niet. Ook na rust was het lang 0-0 en kreeg FC Den Bosch de beste kansen. Bakx werd na een uur spelen gewisseld en Bliek mocht in de 88e minuut invallen. Direct daarna viel het doelpunt. Uit een corner kopte aanvoerder Jeroen Veldmate de bevrijdende 0-1 binnen.

RKC Waalwijk

Bliek en Bakx spelen met Go Ahead Eagles nu de finale tegen RKC Waalwijk, dat verrassend van Excelsior won. Zaterdag is de eerste wedstrijd in Waalwijk, drie dagen later volgt de return in Deventer.