Yara medewerkers vieren 90-jarig bestaan

"De basis voor het succes dat we gehad hebben zijn natuurlijk onze oude collega's, dus die mogen we best een paar dagen in het zonnetje zetten", zegt algemeen directeur Michael Schlaug. Het feest wordt door de aanwezigen zeer gewaardeerd. "Dit is geweldig, na 38 jaar is het heel leuk om weer eens terug te komen voor zo'n feestelijke bijeenkomst", zegt Emmy Esseling Brandt die 12 jaar voor de fabriek gewerkt heeft.

Rooskleurige toekomst

Schlaug is zeer optimistisch over de toekomst. "Met de hele klimaatuitdaging wordt het een uitdaging maar we bouwen echt aan de toekomst van het bedrijf en daarom kijken we niet naar de komende honderd jaar, maar naar de 125 jaar", zegt Schlaug trots.

Luc Cattoir die al 33 jaar in dienst is helpt daar graag een handje aan mee. "Ik ben van plan om hier mijn carrière te beëindigen en ik hoop dat mijn gezondheid dat toelaat want het is wel de bedoeling dat ik hier blijf werken tot mijn pensioen", aldus Cattoir.

