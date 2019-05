NorthSeaChefs strijden tegen visverspilling

Veertien Nederlandse Northseachefs ondertekenden de erecode in Cadzand waarmee ze instemmen gaan met het koken van bijvangst (foto: Omroep Zeeland)

Chef-kok Filip Claeys heeft in 2011 de organisatie opgericht en nu is het naar Nederland overgewaaid. Hij is daar ontzettend blij mee, want het verliep in het begin niet allemaal even soepel. "Ik ben 40 procent van mijn klanten verloren omdat ze de bijvangst niet wilde eten, maar ik zette toch door", vertelt Claeys. Dat heeft zijn vruchten afgeworpen want vier jaar geleden kostte de vis nog 0,20 per kilo in België en momenteel 3 tot 4.

Win-winsituatie

Volgens Claeys is deze strategie een win-winsituatie. "Vissers hoeven minder vis weg te gooien en voor de consumenten is het goedkoper dan de 'populaire' vis als bijvoorbeeld tong", verklaart Claeys. "Als de visser namelijk op tong vist en één kilo vangt dan is de overige veertig kilo bijvangst en dat is hartstikke zonde om weg te gooien. We moeten leren wat de visser vangt en niet omgekeerd."

De octopus is een voorbeeld van bijvangst dat vaak wordt weggegooid, maar chef Soenil Bahadoer heeft het verwerkt in dit gerecht (foto: Omroep Zeeland)

Claeys heeft inmiddels zo'n 50 nieuwe vissoorten ontdekt mede dankzij de blue box. "Als er vissen bijzitten in de bijvangst die we niet kennen worden ze onderzocht. We sturen ze dan op in een zogenoemde Blue Box waar vier vissoorten om de twee maanden worden bekeken zodat we daarna weten hoe we ze kunnen bereiden", zegt Claeys.

Consumenten over de NorthSeaChefs

Van de veertien Nederlandse chefs doen drie Zeeuwen mee: Sergio Herman, DP Arkenbout en Syrco Bakker. Ze zijn ervan overtuigd dat het concept in Nederland aan zal slaan. "Ik denk dat het nog een lange weg te gaan is omdat veel mensen niet eens het verschil weten tussen gekweekte vis of vis uit de Noordzee, maar onze missie is om ze de juiste educatie te geven om ze van mening te doen veranderen", aldus Bakker.