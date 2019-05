Naar de stembus? Deze Zeeuwen staan ook op de kieslijst

Deze Zeeuwen doen mee aan de Europese verkiezingen

Partij Naam & woonplaats plek op de lijst 50PLUS George Lernout uit Sint Jansteen 3 50PLUS Johan Hessing uit Axel 11 ChristenUnie-SGP Gijsbrecht Gunter uit Nieuwdorp 10 ChristenUnie-SGP Jan Henk Verburg uit Goes 16 D66 Johanna Boogerd-Quaak uit Zaamslag 22 Denk Serif Uysal uit Middelburg 11 PvdA/Europese Sociaaldemocraten Albert de Vries uit Middelburg 17 SP Ger van Unen uit Kloosterzande 20 vandeRegio & Piratenpartij Teunis van Nes uit Kloetinge 15

Ervaring in de politiek

De kans dat een Zeeuw daadwerkelijk in het Europees Parlement gestemd wordt, is klein. De kandidaten staan vrijwel allemaal op onverkiesbare posities. Plus, voor Nederland zijn er maar 26 zetels verkiesbaar. Johanna Boogerd-Quaak is de enige die eerder in het Europees Parlement zat. Ze was in de periode 1994 - 1999 en 2003 - 2004 lid voor D66.

De meeste andere Zeeuwen op de lijst zou je uit de politiek kunnen kennen. Zo was Albert de Vries Tweede Kamerlid van 2012 tot 2017, zitten Jan Henk Verburg (CU), George Lernout (50PLUS) en Ger van Unen (SP) op dit moment in de Provinciale Staten en zijn Johan Hessing (50PLUS) en Gijsbrecht Gunter (SGP/CU) gemeenteraadslid in Terneuzen en Borsele. Serif Uysal was de afgelopen Provinciale Statenverkiezingen lijsttrekker voor Denk.

Een bord bij een stembureau in Oost-Souburg (foto: Omroep Zeeland)

Hoe stemde Zeeland de vorige keer?

Vijf jaar geleden ging 39,97 procent van de kiesgerechtigde Zeeuwen stemmen. Grootste partij in Zeeland werd toen CU-SGP, dankzij de trouwe achterban, met 18,7 procent van de stemmen. Het CDA kwam op de tweede plek (15,7 procent), de PVV eindigde met 13 procent van de stemmen op de derde plek, de VVD op plek 4 (11,2 procent) en D66 op plek vijf (9,8 procent).

Het Europees Parlement Het Europees Parlement bestaat uit gekozen volksvertegenwoordigers. Dit parlement bestuurt, samen met de Europese Commissie en de Europese Raad, de Europese Unie. De Europese Commissie, vergelijkbaar met ons kabinet, komt met voorstellen waarover het Parlement stemt. Als het voorstel een meerderheid haalt moet de Europese Raad (daarin zitten de regeringsleiders) er nog een keer over stemmen voordat een voorstel een wet wordt.

Totaal aantal stemgerechtigden: meer dan 400 miljoen

Vandaag mogen 13 miljoen Nederlanders naar de stembus, maar in totaal kunnen tot en met zondag meer dan 400 miljoen kiezers uit 28 EU-landen hun stem uitbrengen. Ook de Britten stemmen vandaag. In de meeste landen (21 lidstaten) wordt pas zondag gestemd.

Alhoewel de Nederlandse stemmen vanavond al geteld worden, komen de officiële uitslagen pas nadat zondagavond om 23.00 uur het laatste stembureau in Italië is dichtgegaan. Exitpolls geven vandaag na 21.00 uur wel al een eerste beeld van de resultaten.