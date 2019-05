Dit zijn de Zeeuwse verschillen qua donorregistraties

Opleiding en geloof bepalen mede of je donor wordt of niet (foto: Omroep Zeeland)

Vandaag heeft het CBS bekend gemaakt hoe het staat met de donorregistraties bij de start van 2019. Het Zeeuwse gemiddelde ligt vrijwel gelijk aan het Nederlandse gemiddelde. Van alle Zeeuwen boven de twaalf jaar heeft inmiddels 42 procent zich geregistreerd. In Goes ligt dat percentage trouwens iets hoger, 45 procent.

Hoe zit dat in jouw gemeente?

De intensiteit van de kleur op de kaart geeft aan hoe het staat met het aandeel registraties, per gemeente zie je ook hoeveel mensen uitdrukkelijk Nee zeggen.

Ga met de muis over de kaart voor alle details per gemeente. Wie zich 'met toestemming voor donatie' laat registreren kan nog kiezen uit 'geen beperkingen' of 'wel beperkingen'. Mensen kunnen ook beslissen dat anderen, bijvoorbeeld familie, besluiten over orgaandonatie en er zijn andere opties. Die zijn verzameld in het percentage achter 'overig'.

Principieel 'nee'

Er loopt sinds jaar en dag een lichtgekleurde balk diagonaal door Nederland: dat is de 'bible belt' waar veel mensen principieel Nee zeggen tegen orgaandonatie. Reimerswaal en Tholen liggen aan het voeteneinde van die strook. Dat blijkt ook nu: in Tholen is 40 procent van de bevolking geregistreerd, in Reimerswaal maar 37 procent.

Je kunt in de straks verplichte donorregistratie eventueel ook invullen dat je per se géén donor wil zijn. In Nederland wordt dat inmiddels gezegd door 13 procent van iedereen van twaalf jaar en ouder. Op Tholen is dat 17 procent en in Reimerswaal en op Schouwen-Duiveland 15 procent. Het Zeeuwse gemiddelde nee-zeggers is trouwens 14 procent, iets hoger dan het Nederlandse cijfer.

Donorregistratie (foto: ANP )

Vrouwen zijn vaker donor dan mannen

Vrouwen staan vaker dan mannen geregistreerd in het Donorregister (45 procent, 39 procent in 2019), en ze geven ook vaker toestemming voor donatie. 27 procent van de vrouwen geeft daarbij toestemming voor orgaandonatie, al dan niet met donatiebeperking. Bij mannen is dat 22 procent. 13 procent van de vrouwen en 12 procent van de mannen geeft expliciet geen toestemming voor orgaandonatie.