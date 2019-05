Parlementariër in het Europees Parlement? Deze vrouw is de enige Zeeuw die dat voor elkaar kreeg

Johanna Boogerd-Quaak (foto: Europees Parlement)

Boogerd weet als geen ander waarom het belangrijk is om op het Europees Parlement te stemmen. "Het Europees Parlement is dan wel een ver-van-mijn-bedshow, zodra mensen problemen hebben met grensoverschrijdende zaken of andere dingen die in Europa geregeld worden, weten ze de Europarlementariër wel te vinden."

Johanna Boogerd-Quaak (1944) was in de periode 1994 - 1999 en 2003 - 2004 lid van het Europees Parlement voor D66. Daarvoor was ze Statenlid in Zeeland. In het Europees Parlement hield zij zich onder meer bezig met onderwijs, ICT, en de overdracht van passagiersgegevens door luchtvaartmaatschappijen aan de VS. Bron: parlement.com

Ze noemt bijvoorbeeld diploma-erkenning, maar ook gezondheidszorg, iets wat in haar tijd als Europarlementariër volop speelde. "Toen was de kwestie grensoverschrijdende gezondheidszorg nog heel slecht geregeld. Het was soms moeilijk om toestemming van verzekeraars te krijgen om je in België te kunnen laten behandelen", blikt ze terug.

Boogerd geeft toe dat het Europees Parlement ingewikkeld is. "Als je iets wil bereiken in het Europees Parlement, moet je eigenlijk in één van de grotere fracties zitten. Daar kun je met anderen heel veel regelen." Volgens haar kan je dan behoorlijk wat invloed uitoefenen op bepaalde onderwerpen.

Boogerd: Als je de problemen van de gewone burgers niet oplost, krijg je nooit een Europa dat er toe doet.

'Regionale kandidaten zijn belangrijk'

In totaal staan er voor de Europese verkiezingen van vandaag negen Zeeuwen op de kieslijst. Volgens Boogerd is het belangrijk dat er regionale kandidaten in het parlement zitten.

"Mijn ervaring is toch dat de problematieken van de grensregio's door die mensen naar voren worden gebracht, van welke partij ze ook zijn. Dat is veel minder het geval bij randstedelijke kandidaten. En daar zijn er toch al heel veel van." Overigens is de kans klein dat een Zeeuw na deze verkiezingen het Europees Parlement haalt. De kandidaten staan vrijwel allemaal op onverkiesbare posities.

Johanna Boogerd-Quaak in 2004 met Camiel Eurlings, Erik Meijer en Thom de Graaf. (foto: ANP)

"Ik vind dat als je de problemen van de gewone burgers niet oplost, je nooit een Europa krijgt dat er toe doet. En heel veel van die problemen spelen in de grensregio."

