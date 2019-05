Een AED door statiegeld: ‘Het is geweldig als je die berg flessen ziet groeien’

De broer van Van der Werf kreeg in 2011 een hartaanval. Toen was er gelukkig een AED voorhanden. "Mijn broer heeft het overleefd. Dat er een AED in de buurt was, is zijn redding geweest", vertelt hij.

In de wijk Poortambacht is nog geen AED dus dat zou problemen op kunnen leveren. "De dichtstbijzijnde buurt-AED ligt hier meer dan 500 meter verderop. Als je die moet gaan halen zit je al over die zes minuten heen", zegt Van der Werf. De eerste zes minuten tijdens een hartaanval zijn van cruciaal belang.

Een AED, een automatische externe defibrillator is een draagbaar toestel dat wordt gebruikt bij de reanimatie van een persoon met een hartstilstand.

De actie loopt nog tot 31 mei, maar er moet nog 700 euro ingezameld worden om het beoogde bedrag te halen. Aan de inzet van de kinderen ligt het in ieder geval niet volgens Van der Werf. "De kinderen van groep 6 zijn vorige week langs de deuren geweest en dat heeft echt enorm geholpen. Ze beleven daar ook gewoon heel veel lol in."