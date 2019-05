Stavenisse reageert boos: 'Dat de ambulance het niet op tijd haalt, dat wisten wij natuurlijk al lang!'

Stavenissenaar Flip de Rijke: 'Het is absurd!' (foto: Omroep Zeeland)

"Ik vind het echt absurd!", zegt Flip de Rijke uit Stavenisse. "Het is natuurlijk een droevige zaak dat de besluitvorming gebaseerd wordt op verkeerde cijfers."

Het RIVM berekent de aanrijtijden vanaf het geografische middelpunt van het postcodegebied. En laat dat nu net ten oosten van het dorp liggen. Vanaf daar haalt de ambulance net in 45 minuten de spoedeisende hulp in Roosendaal, met een marge van 18 seconden.

Het is natuurlijk een droevige zaak dat de besluitvorming gebaseerd wordt op verkeerde cijfers. Het is absurd." Flip de Rijke, inwoner Stavenisse

"Het verzorgingsgebied loopt tot aan de zeedijk en niet tot de rand van het dorp. Het slaat gewoon nergens op", zegt De Rijke. "Hier gebeuren regelmatig incidenten met duikers en dan ben je dus twee kilometer verder, aan de andere kant van het dorp."

(foto: Omroep Zeeland)

Twee redenen waarom de ambulances de 45-minutennorm niet halen De ziekenhuisdirectie heeft bij de keuze voor de nieuwe locatie het criterium van de 45-minutennorm aangehouden. De keuze voor Roosendaal zou binnen die norm liggen, zo berekende het RIVM. De afstand van Stavenisse naar het nieuwe ziekenhuis bedraagt 44,72 minuten. Maar er zijn twee redenen waarom de ambulances vanuit Stavenisse die norm toch niet gaan halen. 1. De rekenmodellen van het RIVM gaan uit van het geografische middelpunt van het postcodegebied Stavenisse. Dat ligt oostelijk van het dorp. Om het dorp uit te komen zijn meer dan 18 seconden nodig. De ritduur is daarmee langer dan 45 minuten. 2. Bij de berekening van de ritduur is geen rekening gehouden met plannen van de provincie voor twee extra rotondes en vier verkeersdrempels. Dat maakt de ritduur ook langer. In ieder geval langer dan 18 seconden. Het RIVM geeft in een reactie aan dat ook de nieuwe locatie Bulkenaar in Roosendaal is berekend met het geografische middelpunt van het postcodegebied. In de praktijk kan de reële aanrijtijd daarnaartoe gunstiger uitvallen.

De gemeenteraad van Tholen stuurde woensdag een brandbrief naar de ziekenhuisdirectie. De ziekenhuisdirectie moet terugkomen op het besluit van de locatie Bulkenaar in Roosendaal vindt de raad.

Brandbrief is 'mosterd na de maaltijd'

"Gelukkig dat men eindelijk een keer voor zichzelf durft op te komen, want Tholen is te vaak het braafste jongetje van de klas", zegt Stavenissenaar Flip de Rijke. "Maar het is natuurlijk te laat. De pap is gestort. Het is mosterd na de maaltijd."

De gemeenteraadsleden hebben echter nog een sprankje hoop, want het definitieve besluit voor de nieuwe locatie valt half juni. Eerst moet de ondernemingsraad van Bravis nog officieel advies geven over de nieuwbouwplannen in Roosendaal. Dat zal een formaliteit zijn. Maar tot die tijd wil de raad er nog alles aan gedaan hebben om het ziekenhuis te bewegen niet naar Roosendaal te verhuizen.

Lees ook: