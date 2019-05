Zeeuwen stemmen voor de Europese verkiezingen: 'Het is rustig'

Stemmers bij een stembureau in Brouwershaven (foto: Omroep Zeeland)

Op z'n gemakje wandelt meneer Walraven naar het stembureau in Zonnemaire. Of hij stemmen belangrijk vindt? "Zo belangrijk niet meer. Je komt op een leeftijd dat je denkt: het zal mijn tijd wel duren, maar ja, dan ben je verkeerd bezig." Daarom gaat hij toch stemmen. "Ik denk dat ik moet stemmen. Vroeger was het verplicht, dat vond ik wel een goed systeem."

Op de tafel van de stembureaucommissie staat taart. Kees Heijenboer viert vandaag zijn tachtigste verjaardag. Niet thuis, maar op het stembureau als lid. "Dit heb ik al lang van tevoren toegezegd, dan kan je moeilijk afzeggen. Verjaardag vieren doen we een andere keer."

Een vrouw brengt haar stem uit in Zonnemaire. (foto: Omroep Zeeland)

Drieënhalf uur na het openen van de stembussen kruipt het opkomstcijfer in Zeeland richting de tien procent. In Veere zitten ze er op dat moment al ruim overheen: 14,7 procent van de inwoners heeft voor 11.30 uur een stem uitgebracht. Vlissingen loopt - traditiegetrouw - wat achter, rond 10.45 uur is daar 7,9 procent van de bewoners wezen stemmen.

99 stemmers in Brouwershaven: 'Erg rustig'

In Brouwershaven zijn vanochtend 99 stemmers geweest. "Het is redelijk rustig", zegt voorzitter Jan Heinen, terwijl hij zit te puzzelen. "Het is stiller dan de vorige keer, toen waren er rond deze tijd 110." In totaal mogen er in Brouwershaven 1094 stemmen. Hij lacht: "Dat gaan we niet redden. De vorige keer hadden we er 483. Als het zo doorgaat zullen we begin 400 komen denk ik."

Rustig in Brouwershaven op het stembureau. (foto: Omroep Zeeland)

Stemmer nummer 100 loopt binnen. "Wat ik ga stemmen, gaat u niks aan", lacht de vrouw tegen onze verslaggever. Ook nummer 101 wil zijn stemuitslag niet delen. Dat het rustig is, begrijpen ze wel. "Ik vind de Europese verkiezingen niet erg duidelijk."