Laatste examen en dan: 'Eindelijk klaar met de middelbare school!'

Maaike Gresnigt moest om 13.15 uur op haar school aanwezig zijn, want om 13.30 uur begon haar examen. "Ik ben toch wel een beetje zenuwachtig", vertelt ze. Maar ondertussen kon ze zich wel in het Spaans voorstellen én lagen er complete samenvattingen met Spaanse grammaticaregels op de tafel voor haar.

De enige

"Het is ook wel een beetje gek dat ik in mijn eentje in het lokaal zit zo meteen. Dan lopen er twee surveillanten rond en daar word ik alleen maar extra zenuwachtig van", aldus Maaike. Ze is de enige van haar leerjaar op het Luzac die Spaans volgde.

Maaike leert de laatste Spaanse woordjes nog uit haar hoofd (foto: Omroep Zeeland)

Maar na alle uren in de boeken én de zenuwen wordt Maaike ook beloond. "Ik ga vanavond gelijk op stap met mijn vriendinnen. Zij zijn gisteravond ook al geweest, want zij waren al klaar met hun examens. Dat vond ik wel jammer want ik moest me nog even stil houden voor dit examen. Vanavond haal ik het weer in. En deze zomer ga ik naar festivals en op vakantie. Ik ga het echt vieren, eindelijk klaar met school!"

Uitslag

Op woensdag 12 juni horen de leerlingen of ze geslaagd zijn. De herkansingen de week na de uitslag.