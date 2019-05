Hint na hint, maar mysterie rond vermiste kampioensschaal blijft onopgelost

De club behaalde twee weken geleden het kampioenschap en dat werd volop gevierd. Maar in al die feestvreugde verloor de selectie de schaal uit het oog en tot op de dag van vandaag hebben ze die nog niet gevonden. "Rond elf uur waren we hem ineens kwijt. Ik heb echt geen idee hoe dat zomaar kon gebeuren", vertelt elftalleider Ludwig de Bruijn.

Kat- en muisspel

De Terneuzense voetballers kregen eerder al een eerste foto opgestuurd, van een plek in Terneuzen met daarop de schaal, maar ook toen was de trofee in geen velden of wegen te bekennen. Het lijkt erop dat de dader of daders een kat- en muisspel spelen met de kersverse kampioenen.

Over het antwoord op de vraag wie hierachter kan zitten, tast De Bruijn nog in het duister: "Het zou een rivaliserende club kunnen zijn, want er waren een aantal leden van andere clubs op ons kampioensfeest. Maar dat het iemand is vanuit onze club die een ludieke grap uithaalt, zou ook kunnen."

'De grap is eraf'

Voor vv Terneuzense Boys volgt er komende zaterdag nog een laatste thuiswedstrijd. De club hoopt dan dat de schaal weer terug in hun bezit is. "De spelers kunnen er ook wel om lachen hoor, maar ondertussen is de grap wel een beetje eraf. Als zaterdag de schaal terugkomt zat dat heel fijn zijn. Zelf gaan we er niet meer naar op zoek", stelt De Bruijn.