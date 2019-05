Veel Spaanse animo voor banen bij Tragel in Clinge

Enkele Spaanse kandidaten voor banen bij Tragel na een kennismakingsgesprek in Valencia (foto: Susan Raas, Tragel)

Susan Raas is één van de kartrekkers van het Spanjaardenproject van Tragel Zorg en is de afgelopen dagen in Valencia geweest. 175 Spanjaarden hebben zich via het uitzendbureau gemeld voor een baan. Daar zijn acht geschikte kandidaten uitgekozen die op sollicitatiegesprek mochten komen.

Hoge werkloosheid

"Het waren allemaal jonge vakmensen die geïnteresseerd zijn in een baan in de Nederlandse gezondheidszorg. In de regio waar ze vandaan komen is de werkloosheid hoog en kunnen ze geen baan krijgen", aldus Raas. Verhuizen naar Oost-Zeeuws-Vlaanderen zien ze dan ook wel zitten. "Ze vinden het leuk en staan open voor een nieuw avontuur."

Tragel verwacht dat er in drie jaar tijd 150 mensen bij moeten komen. Als het allemaal goed verloopt, komen de eerste Spanjaarden in september naar Zeeuws-Vlaanderen.

Susan Raas van Tragel over Spanjaardenproject

"We moeten nog wat meer interviews houden en verder onderzoeken of de kandidaten echt geschikt zijn voor het werk. We zijn vooral op zoek naar mensen die goed zelfstandig kunnen werken in de gehandicaptenzorg. Dus ze moeten minimaal niveau mbo 3 of 4 hebben afgerond." Hoeveel Spanjaarden er na de zomervakantie richting Clinge komen, ligt volgens Raas dus aan hoe geschikt ze zijn.

Andere sectoren

Als de pilot met de eerste lichting Spanjaarden slaagt, wordt bekeken of er nog meer kunnen komen. Ze kunnen ook in andere sectoren aan de slag zoals in de bouw en transport en logistiek. Want ook daar zijn er voldoende vacatures in de gemeente Hulst. Bovendien moet heel de regio er van profiteren. Het project heet dan ook Hulst Vestigingsstad. Een verwijzing naar 'vestingsstad', waar Hulst om bekend staat.

