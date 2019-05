Voor het eerst broedende raven in Zeeland, jonge raafjes zijn uitgevlogen

Deze week hebben de eerste Zeeuwse ravenjongen hun ouderlijk nest verlaten, dus kan nu het nieuws van de nieuwe vogelsoort wereldkundig gemaakt worden. Boswachter Erik de Jonge is blij dat hij het eindelijk niet meer hoeft te verzwijgen.

Het ravennest zat in het Markiezaat, een natuurgebied rondom het Markiezaatsmeer, dat grotendeels op Brabants grondgebied ligt, maar het westelijke deel van het Markiezaat valt net in Zeeland. En dat is precies het plekje dat het ravenpaar had uitgekozen om hun kroost er uit te broeden. De vondst is bijzonder, tot nu toe zijn er alleen broedgevallen van raven in het oosten van het land bekend.

Sprong naar het westen

Voor De Jonge is het duidelijk waarom de raven ineens zo'n grote sprong naar het westen gewaagd hebben. "Raven zijn echte aaseters. Sinds anderhalf jaar doen we in het Markiezaat mee aan het project 'Dood doet leven' van Stichting Ark. Op vaste aasplekken worden kadavers van aangereden reeën neergelegd. Deze locaties worden in de gaten gehouden met camera's en onderzocht op aanwezige insecten."

Het doel van het project is om de rol van aas en aaseters in de natuur te onderzoeken. "Steeds vaker zagen we afgelopen jaar raven opduiken voor de camera's en het was dan ook niet helemaal een verrassing dat ze de rust en het voedselaanbod in het Markiezaat zouden bekronen met een eerste broedgeval", aldus De Jonge.

Vogelhutten

En als je deze eerste Zeeuwse raven met eigen ogen wil zien, je kunt ze zien vliegen over het Markiezaatsmeer bij de twee vogelhutten in het gebied: De Hildernissehut en de Scheldevanger.

Raaf bij kadaver van ree in het Markiezaat, in het kader van het project Dood doet leven (foto: Boswachter Erik de Jonge)