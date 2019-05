Boeren moeten de lucht in met hun gewassen

Ben (24) maakt dit schooljaar zijn studie Deltamanagement af en werkt daarnaast bij Own Greens. Het bedrijf uit Burgh Haamstede levert materialen voor vertical farming over heel de wereld. "Ik ben dankzij mijn studie dit wereldje in gerold en nu voel ik me verantwoordelijk om deze missie door te zetten en de planeet een beetje beter te maken."

Sla en kruiden worden bij 'vertical farming' in stellages geteeld. Omdat er in lagen boven elkaar wordt gewerkt, kunnen er meer gewassen groeien op een kleiner oppervlakte. Volgens wetenschappers gaat het om tien à twintig keer meer dan in de gewone landbouw. De ideale groei-omgeving wordt gecreeërd voor de planten, zoals roze kunstlicht en de juiste temperatuur. De stellages kunnen overal geplaatst worden. Bij wijze van spreken ook in kantoren. Zo heeft het Zeeuwse bedrijf Own Greens, dat materialen levert voor vertical farming, bijvoorbeeld een kast staan in een vestiging van een bekende Nederlandse supermarktketen.

Door in kasten te boeren kan er ruimte worden bespaard, maar toch genoeg voedsel worden geteeld voor het groeiende bevolkingsaantal. Ben: "Het is een duurzaamheidsvraagstuk waar nog niet veel mensen mee bezig zijn. Als je aan oplossingen voor de klimaatverandering denkt, denk je eerder aan windmolens en zonnepanelen. Het voedselprobleem leeft nog niet bij veel mensen."

Over vijf jaar...

In Nederland is vertical farming nog vrij onbekend. "Dat komt doordat het voedsel wat bij ons in de winkel ligt van goede kwaliteit is. Er is dus geen urgentie om iets aan onze voedselproductie te veranderen." Maar in Amerika en Azië zijn boeren volop aan het experimenteren met de nieuwe vorm van landbouw. "Ik denk niet dat over vijf jaar al overal vertical farms zijn, maar ik denk dat er tegen die tijd meer bewustzijn is. Over tien jaar zullen er wel meer zijn in Nederland."