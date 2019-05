Gps-diefstallen worden internationaal aangepakt

Sinds begin april zijn er op acht plaatsen in Zeeuws-Vlaanderen gps-systemen gestolen. De schade loopt in de tienduizenden euro's. Na de inbraakgolf in Zeeuws-Vlaanderen kwamen er meldingen uit Groningen, de regio rond Bergen op Zoom en afgelopen week uit Gelderland. Christian Wisse, waarnemend operationeel expert wijkagent: "We gaan ervan uit dat er een professionele organisatie achter zit die een voorliefde heeft voor John Deere apparatuur en grensstreken."

Wisse nam donderdagavond ruim de tijd om de aanwezigen, veelal gedupeerden, bij te praten over het onderzoek. "Er zijn tot nu toe geen dna sporen gevonden. Dat komt omdat de daders vermoedelijk handschoenen gebruiken en omdat het in de tractoren lastig is om een dna-profiel vast te stellen aangezien het er erg stoffig is en de voertuigen door verschillende mensen wordt gebruikt."

Zeeuws-Vlaamse boeren worden bijgepraat over het onderzoek naar de gps-diefstallen (foto: Omroep Zeeland)

Naast de stand van zaken riep de agent op om alles uit de kast te trekken om het boerenbedrijf zo goed mogelijk te beveiligen door middel van verlichting, camera's en goed hang- en sluitwerk. "Berg de systemen goed op achter slot en grendel. Voorkomen kunnen we het niet maar we moeten het ze zo moeilijk mogelijk maken", aldus Wisse. Zijn belangrijkste boodschap: luister naar je onderbuikgevoel en meld het als er iets niet klopt.

Voor Marla den Hamer uit Zuidzande was het allemaal oud nieuws. Eind april werden er bij hen elf gps-systemen weggehaald ter waarde van 220.000 euro. Den Hamer: "We hadden alles voor elkaar. De systemen waren goed opgeborgen. We hebben een alarmsysteem, camera's, verlichting maar het maakte allemaal niets uit." Den Hamer is bezig om nog meer maatregelen te treffen tegen de diefstallen: "Het wordt bijna een gevangenis bij ons."