Sasse ondernemer: 'Dit jaar werk ik voor niets'

Eind februari werd een stuk Westkade aan de zuidkant van Sas van Gent afgesloten. Het gaat om de kade bij kunstmestfabrikant Rosier. Uit onderzoek bleek dat de kade in zo'n slechte staat verkeerde dat hij spontaan kon inzakken of verschuiven. Sindsdien mag er niemand meer komen, zelfs geen fietsers of voetgangers.

Geen enkele middenstander wil zijn dalende omzetcijfers openbaar maken, maar verschillende winkeliers noemen een omzetdaling van meer dan tien procent. Ook Tim Poppe merkt het in zijn kledingwinkel. Hij noemt geen percentage maar zegt wel: "Het zal een jaar werken voor niks zijn op deze manier en dat is echt zuur." Zijn vaste klanten weten de winkel nog te vinden, maar het is wel een stuk rustiger.

In 2020 pas weer open?

Het is nog niet duidelijk wanneer de Westkade wordt aangepakt en wanneer hij weer open gaat. Eerder sprak Edwald Segers van Rosier de verwachting uit dat de weg dit jaar niet meer open gaat. Of alle Sasse ondernemers de sluiting gaan overleven weet Poppe niet. "Ik hoop het wel, maar ik weet dat een aantal het heel zwaar hebben. Het is heel zuur dat het komt door iets waar we geen invloed op kunnen uitoefenen en het kost ons pakken met geld."

Kadewand Westkade Sas van Gent (foto: Omroep Zeeland)

Om het tij te keren hebben de ondernemers van Sas van Gent zich verenigd. Ze proberen hun Belgische klanten weer terug te krijgen en Sas van Gent terug op de kaart te zetten. Dat lukte eerder op 1 mei tijdens de meimarkt. Toen hebben ze een boot laten varen tussen Zelzate en Sas van Gent die de bezoekers naar het stadje kon brengen. Gisterenavond kwamen ze weer bijeen om nieuwe plannen te maken.

Een rondje Sas

De ondernemers gaan 'Een rondje Sas' opzetten. Dat is een verzameling van verschillende wandel- en fietsrondjes in en om Sas van Gent. Die rondjes moeten het voor bezoekers leuk en interessant maken om het grensstadje te bezoeken en er te blijven. De rondjes krijgen verschillende thema's zoals culinair, historie en sportief. Ondernemers Sander Bruggeman legt uit dat ze zo de troeven van Sas van Gent gaan inzetten: "We hebben goede horeca, leuke winkels en het Industrieel Museum." Daar kom je bij de verschillende rondjes langs.

Er komt een website en luxe brochure om Sas van Gent onder de aandacht te brengen. Ook zorgen de ondernemers dat sommige rondjes ook te maken zijn met een historicus. "Het gaat hier om een meerjarenplan en ieder jaar komen er nieuwe rondjes bij", zegt Bruggeman. Het vraagt wel een investering voor de ondernemers om dit op te zetten. Het eerste jaar kost het zo'n 25.000 euro en de jaren er op nog zo'n 10.000 euro.

Lees ook: