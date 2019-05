Zeeland wordt wakker: gps-dieven, minder klanten en broedende raven

Zeeuws-Vlaamse boeren worden bijgepraat over het onderzoek naar de gps-diefstallen (foto: Omroep Zeeland)

Gps-dieven

Het onderzoek naar de daders van de gps-diefstallen in Zeeuws-Vlaanderen wordt door de landelijke politie opgepakt. Zowel in de rest van het land als in België, Frankrijk en Duitsland zijn gps-systemen gestolen. De politie gaat nu de informatie met de buitenlandse collega's inventariseren.

Minder klanten

De Sasse ondernemers willen met 'Een rondje Sas' het stadje weer terug op de kaart zetten. Sinds de afsluiting van de Westkade merken meerdere winkeliers dat ze minder klanten hebben. Ze zeggen tien tot vijftien procent omzet mis te lopen door de afsluiting. Die doorgaande weg is dicht omdat de kade spontaan kan inzakken of wegschuiven. De Belgische klanten weten Sas van Gent sinds de afsluiting niet meer goed te vinden.

Broedende raven

Zeeland heeft er een broedvogel bij, want voor het eerst zijn er broedende raven gesignaleerd in onze provincie. Het nieuws werd lang stilgehouden, om de raven in alle rust hun jongen groot te laten brengen, zonder dat ze gestoord worden door nieuwsgierige mensen. Deze week hebben de eerste Zeeuwse ravenjongen hun ouderlijk nest verlaten, dus kan nu het nieuws van de nieuwe vogelsoort wereldkundig gemaakt worden.

Het weer

Tijdelijk wolkenvelden, in de loop van vanochtend en vanmiddag zonnig. Het wordt 17 graden aan zee tot 21 in het oosten van Zeeuws-Vlaanderen. De wind is zwak tot matig en draait naar noordwest.