Hogere opkomst bij Europese verkiezingen dan vijf jaar geleden

Stemmers in Arnemuiden. (foto: Omroep Zeeland)

De hoogste opkomst tot nu toe is in Veere, daar is bijna 53 procent van de kiesgerechtigden gaan stemmen. Vlissingen heeft de laagste opkomst met een kleine 35 procent. Van Middelburg, Schouwen-Duiveland, Sluis en Terneuzen is de uitslag nog niet binnen. Daarom kan nog geen compleet beeld van de opkomst in Zeeland worden gegeven.

Opkomstcijfers Europese verkiezingen

Gemeente 2019 2014 Borsele 44,91 42,94 Goes 40,9 40,01 Hulst 37,0 35,75 Kapelle 47,72 46,44 Middelburg ... 41,45 Noord-Beveland 44,62 43,44 Reimerswaal 47,52 48,86 Schouwen-Duiveland ... 43,85 Sluis ... 37,89 Terneuzen ... 34,47 Tholen 41,34 40,47 Veere 52,7 49,54 Vlissingen 34,82 32,69

Ook in de rest van Nederland hebben meer mensen voor het Europees Parlement gestemd dan vijf jaar geleden. Volgens een peiling van onderzoeksbureau Ipsos in opdracht van de NOS is 41,2 procent van de kiesgerechtigden naar de stembus gegaan. In 2014 was dat 37,3 procent.

Wachten op de verkiezingsuitslag

Een verkiezingsuitslag is er nog niet, geen Zeeuwse, maar ook geen landelijke. Daarvoor moeten we nog even geduld hebben, pas als alle lidstaten van de EU gestemd hebben en het laatste stembureau zondagavond 23.00 uur gesloten is, wordt de uitslag bekendgemaakt.

Wel zijn er landelijke exitpolls van Ipsos en GeenPeil. De PvdA is volgens de voorspellingen de grote winnaar met vijf of zes zetels, gevolgd door CDA en VVD (4 zetels), GroenLinks en Forum voor Democratie (3 zetels) en ChristenUnie/SGP (2 zetels). Voor PVV, SP en 50PLUS is het nog spannend of ze in het Europees Parlement komen.