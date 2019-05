Vier panden in Terneuzen gesloten vanwege drugs

Hennepkwekerij in bedrijfspand opgeruimd (foto: ANP-foto)

In de woning aan de Grenulaan werd op 21 november 2018 ongeveer 200 gram hasj, 10 gram cocaïne, hennepafval en een vals briefje van 50 euro gevonden. Drie mannen werden aangehouden. Omdat het niet de eerste keer was dat er drugs in de woning werd gevonden, besloot de burgemeester het huis voor zes maanden te sluiten.

Een kleine week later, op 27 november, werd ook in een woning in de Schuttershofstraat in Axel hard- en softdrugs gevonden. Deze woning is drie maanden verzegeld.

Kilo hennep en 212 hennepplanten

Weer een maand later vonden agenten één kilo hennep in de Rozenstraat in Terneuzen. Omdat er in die woning ook een stroomstootwapen lag, werd de woning voor zes maanden gesloten. De laatste vondst was in een woning in de Burgemeester Wautersstraat in Sas van Gent. Op 30 januari 2019 werden er daar 212 hennepplanten. Deze woning is voor zes maanden dicht.