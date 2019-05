Mart de Kroo (foto: Rene van der Vliet)

"Dit is wel een smetje op onze voorbereiding", zegt trainer Rogier Veenstra. "We hebben lang geen blessures meer gehad. Vanavond komen de jongens naar de training en moeten we kijken hoe ze ervoor staan."

Kampioen

GOES krijgt zondag een tweede kans om zich definitief te plaatsen voor de nacompetitie. Een gelijkspel tegen OSS'20, dat al zeker is van de nacompetitie, volstaat. Alleen Jong FC Volendam kan GOES nog van een periodetitel afhouden. De ploeg van trainer Johan Steur speelt tegen HSC'21 en kan kampioen worden.

Derde Divisie B

stand derde periode 1. GOES 10-25 + 20 2. Jong FC Volendam 10-22 + 23 3. TEC 10-20 + 9

Vorige week kon GOES zich ook al plaatsen, maar een verrassende nederlaag tegen degradant HBS gooide roet in het eten.

Kater

"Dat was wel een flinke kater ja", zegt Veenstra. "We hadden wel een kater gepland, maar dan van de drank. Deze niet. Alles viel zondag tegen." Veenstra wil er niet meer teveel bij stilstaan. "Ik heb de spelers maandag vrijgegeven. Woensdag hebben we weer getraind. Ik zag gespannen gezichten. Iedereen bij GOES weet hoe laat het is. Dit is de belangrijkste wedstrijd die we onder mijn leiding gaan spelen."