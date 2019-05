Marianne Poissonnier nieuwe wethouder Sluis

Marianne Poissonnier-Dekker (foto: Nieuw Gemeentebelang)

Vincent Calon is de partijvoorzitter van Nieuw Gemeentebelang: "Van de Vijver zat er zo doorheen dat er niets anders op zat dan op zoek te gaan naar een andere kandidaat. Na twee maanden van zoeken, zowel intern als extern, komt Marianne als beste kandidaat uit de bus."

Poissonnier (53) was in eerste instantie niet van plan om wethouder te worden. "Ik had altijd wel ambities om meer te doen in de politiek, maar dit had niet verwacht", zegt Poissonnier. "Ik was altijd tevreden met mijn werk op het laboratorium in het ziekenhuis, de geitenmelkerij thuis en mijn werk voor de raad. Mijn pakketje zat vol en dat was prima. Dit kwam onverwachts op mijn pad."

'Feeling met de gemeente'

Toen de zoektocht door de partij naar een ervaren kandidaat op niets uitliep, begon ze toch over het wethouderschap na te denken en stelde ze zich - net als andere partijgenoten - kandidaat. Poissonnier is sinds de verkiezingen in 2014 gemeenteraadslid in Sluis. Calon: "Ze ontwikkelt zich goed, heeft feeling met de gemeente en ligt goed binnen de coalitie."

Poissonnier werkt al ruim 31 jaar als analist bij ZorgSaam in Zeeuws-Vlaanderen. "Ik heb het van de week op mijn werk vertelt. Dat valt niet te combineren met het wethouderschap, dus dat stopt voorlopig."

Naar verwachting stemt de gemeenteraad 27 juni of 4 juli over haar benoeming. Volgens Calon gaat het om een formaliteit. "We hebben zowel bij het college en de coalitie gepolst of we groen licht krijgen, dat is het geval." Ook voert de gemeente nog een integriteitsonderzoek uit. "Daar verwachten wij geen gekke dingen.

Nog een wissel

Er is nog een wissel binnen de partij: Conny Tanghe (nu fractie-assistent) gaat Frank Gijzel opvolgen. Hij stopt als raadslid.