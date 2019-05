Rapper Qube belicht de schaduwkant van het leven

Er komt tweewekelijks een nieuwe track van je uit. Waarom doe je dat op deze manier?

"Je kan wel alles in één keer online kieperen, maar het is misschien slimmer om het wat uit te rekken, zodat je wat langer de aandacht vasthoudt."

Wat zijn het voor tracks? Passen ze alle vier goed bij elkaar of lopen ze erg uiteen?

"Er zit variatie in, maar ook een duidelijk lijn. De vier tracks heb ik oorspronkelijk als EP bedoeld. Het gaat niet over de meest uplifting themes: over de schaduwkant van het leven. Ik denk dat iedereen daar op z'n eigen manier iets van mee krijgt. Zelf heb ik ruim vier jaar geleden mijn moeder verloren. Dan leer je dat het leven niet maakbaar is en dat je soms dingen moet slikken."

Zijn al jou teksten autobiografisch?

"De nieuwe single Gat In De Lucht dus niet, dat is een verhaaltje over twee fictieve personage. Maar bijna alles wat ik schrijf is wel gebaseerd op wat ik zelf heb meegemaakt."

Ook mensen van middelbare leeftijd zeggen: ik hou helemaal niet van hiphop, maar dit vind ik wel tof." Jasper van den Bovenkamp (Qube)

Heb je nog met anderen samengewerkt?

"Ik ben heel veel bezig geweest met een producer, Whynton Power, die ik op de Rockacademie heb leren kennen. En met mijn gitarist Jip van Es, ook van de rockacademie. Hij heeft op elk liedje de gitaarpartijen bedacht en ingespeeld."

Waar zit jouw publiek qua leeftijd en regio?

"Dat is nog moeilijk te zeggen. M'n eerder muziek is anders dan dit, maar ik denk vanaf een jaar of 16 tot ik weet niet hoe oud. Ook mensen van middelbare leeftijd zeggen: ik hou helemaal niet van hiphop, maar dit vind ik wel tof."

Je hebt de Zeeuwse Belofte. Wat gaat er de komende periode gebeuren?

"Nieuwe muziek komt er dus aan. Verder ben ik bezig met een band, maar met die gitarist Jip van Es en Winton Power productie, een live drummer Amanda, Een soort fusion tussen live en backing-track. Ik mag waarschijnlijk meedoen aan de Grote Prijs van Nederland en ik mag een dag de studio in in Middelburg. De nieuwe muziek moet er nog aankomen, dus je hebt er niet meteen 2000 fans bij."