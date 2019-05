Hoek zonder Tiebosch tegen Harkemase Boys

Gianni Tiebosch (l) in actie tegen De Dijk (foto: Orange Pictures)

"Met ons niveau zit het goed, alhoewel we ook met het oog op de nacompetitie wel met een tegenvaller worden geconfronteerd", zo vertelt trainer Hugo Vandenheede.

"Tiebosch heeft een ontsteking aan zijn kniepees en ik denk dat de nacompetitie voor hem te vroeg komt. Dat geldt waarschijnlijk ook voor reservekeeper Vercouteren."

Levi Mombarg en Sidy Ceesay, die vorige week tegen Noordwijk nog ontbraken, zijn wel weer fit en inzetbaar.

"Natuurlijk willen we van de laatste reguliere wedstrijd een goede wedstrijd maken, maar onze focus ligt met de periodetitel op zak wel al voorbij zaterdag. Met de vierde plaats in het eerste jaar Derde Divisie kunnen we supertevreden zijn. Maar nu willen we de kers op de taart: promotie via de nacompetitie", zegt Vandenheede.

Wie de eerste tegenstander wordt van Hoek is nog niet definitief. "Er zijn verschillende scenario's mogelijk, maar waarschijnlijk wordt VVSB of Lienden de tegenstander. Beide ploegen spelen dit weekend tegen elkaar. Onze analist gaat ernaartoe. Zelf heb ik geen voorkeur. Ik wil me vooral focussen op mijn eigen ploeg."