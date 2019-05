Op de stoel van een vrachtwagenchauffeur: "je ziet heel weinig!"

Zo'n dertig leerlingen stapten in de vrachtwagen en schrokken van het slechte overzicht dat de bestuurder had. "Als je vlak naast de vrachtwagen fietst dan ziet die je niet en kun je zo in het ziekenhuis belanden of erger", zegt de 11-jarige Charlotte Duinen. De voorlichting heeft de 11-jarige Stenn de Mol ook wakker geschud. "Je ziet heel weinig, want de rest van de klas stond buiten de vrachtwagen en ik zag er maar zes", vertelt hij.

Advies

Het advies dat de ambassadeur Peter Hoogesteger was een wijze les voor de kinderen. "Je moet goed naar de zijspiegels van de vrachtwagen kijken en als jij de chauffeur ziet dan ziet hij jou ook", zegt de 10-jarige Cas Rooze. Als bedankje en reminder dat ze goed moeten opletten kregen de kinderen een pet en pen mee.

Groep 7 en 8 van OBS de Moolhoek in Kapelle leerden de gevaren van de dode hoeken van een vrachtwagenchauffeur (foto: Omroep Zeeland)

Hoogesteger vindt het als ambassadeur belangrijk om iedereen te informeren over de dode hoeken van de vrachtwagenchauffeur om de veiligheid in het verkeer te waarborgen. "In het dorp komen vrachtwagens ook laden en lossen dus kinderen krijgen er vaak mee te maken. En om dan te zien wat wij zien is belangrijk zodat ze daar rekening mee kunnen houden", aldus Hoogesteger.