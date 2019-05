Wegen in Hulst geblokkeerd vanwege filmopnames

Een groep studenten van de filmacademie in Brussel is bezig met een afstudeerproject: een film die de titel 'Lieve' moet krijgen. Om veilig opnames kunnen maken worden enkele straten afgezet. Een aantal binnenscènes draait regisseur Vincent Groos in het oude gemeentehuis van Graauw.

De filmploeg kwam daar terecht tijdens een zoektocht naar een mooie locatie in de buurt van de kerncentrale van Doel die een rol speelt in de film. De meeste mensen bij wie ze aanklopten zeiden 'nee', Het huis, waar nu een filmcrew van twintig man een filmset opbouwt, was een laatste strohalm, maar daar waren ze hartelijk welkom. "Het interieur van dit huis is fantastisch", aldus Groos.

(foto: Omroep Zeeland)

Greet Jacobs, bewoner van het huis, had wel toegezegd maar dit niet verwacht: "Het heeft wel een impact op je privacy. Ze verplaatsen alles in het huis en halen alles weg." Toch vindt Jacobs het stiekem ook wel leuk: "Het is zo raar om te zien wat er allemaal nodig is om zo'n film in elkaar te zetten. Gister waren ze een hele dag aan het draaien, maar dat wordt uiteindelijk maar drie minuten film. Ik kijk met een hele andere blik naar televisie nu."