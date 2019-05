De nacompetitie in het amateurvoetbal; hoe zit het?

De selectie van Hoek juicht na de winst van de tweede periodetitel (foto: Arjan de Jonge)

Derde Divisie A zaterdag

Noordwijk is kampioen. Drie andere ploegen mogen gaan spelen voor promotie naar de Tweede Divisie. Dat is in elk geval Hoek (als winnaar van de tweede periode).

Quick Boys en ASWH hebben momenteel de beste kansen om zich ook te plaatsen voor de nacompetitie. Quick Boys moet dan de tweede plaats in de stand veiligstellen (één punt voor op DVS'33). In dat geval neemt Quick Boys de periode over van kampioen Noordwijk.

Als ASWH van SJC wint, pakt ASWH de derde periode. Ook goed voor een ticket in de nacompetitie.

DVS'33 uit Ermelo grijpt dan als nummer drie in de eindstand overal naast. Opvallend want de ploeg uit Ermelo heeft dit seizoen al 101 doelpunten gescoord en een doelsaldo van +59.

GOES-middenvelder Tim de Winter aan de bal (foto: Orange Pictures)

Derde Divisie B zondag

De kampioen is nog niet bekend. De strijd gaat tussen Jong FC Volendam (nu koploper) en TEC uit Tiel (nu nummer twee). Toch is TEC al zeker van promotie naar de Tweede Divisie. Dat heeft enige uitleg nodig.

Jong FC Volendam kan alleen via een kampioenschap promoveren naar de Tweede Divisie. Beloftenteams zijn door de KNVB uitgesloten van deelname aan de nacompetitie. Mocht Jong FC Volendam kampioen worden, promoveert ook de nummer twee volgens de reglementen mee naar de Tweede Divisie. TEC is al zeker van tenminste de tweede plaats en dus ook zeker van promotie.

Wordt TEC nog kampioen, dan kan Jong FC Volendam alleen nog via een beslissingsduel tegen Jong Almere City de Tweede Divisie bereiken. Dit beslissingsduel is ingelast door de KNVB vanwege het terugtrekken van Jong Vitesse uit de voetbalpiramide.

Om het nog ingewikkelder te maken: Jong FC Volendam kan nog wel de derde periodetitel winnen. Weliswaar heeft GOES de beste papieren, maar als de Bevelandse club verliest en Jong FC Volendam wint, is hij voor het beloftenteam. Ook in dat geval, gaat Jong FC Volendam niet de nacompetitie.

De vraag is dan wie de periode overneemt. Dat is het hoogst geklasseerde team in de reguliere eindstand, zonder periodetitel. Wie dat wordt, is nog niet bekend. Zo kan GOES op de ranglijst nog gepasseerd worden door UNA.

Op dit moment is alleen OSS'20 zeker van deelname aan de nacompetitie. Als GOES zondag tegen OSS'20 tenminste gelijk speelt, is ook GOES zeker van deelname. Als winnaar van de derde periode.

Het derde plekje in de nacompetitie gaat waarschijnlijk naar OFC, dat de beste papieren heeft de beste papieren om de eerste periodetitel van TEC over te nemen. OFC loopt de nacompetitie alleen mis als het zelf verliest en UNA wint en een verschil van negentien doelpunten goedmaakt ten opzichte van OFC.

GOES loopt de nacompetitie alleen mis als bij een nederlaag tegen OSS'20 en bij overwinningen van Jong FC Volendam en UNA.

GOES-trainer Rogier Veenstra (foto: Orange Pictures)

Bij het ingaan van de laatste speelronde ziet het virtuele speelschema voor de nacompetitie Tweede Divisie/Derde Divisie er zo uit. De speeldata van deze wedstrijden zijn woensdag 29 mei en zaterdag 1 juni:

Virtueel schema Halve finale nacompetitie

Heen- en terugwedstrijd OSS'20 - Quick Boys A Hoek - VVSB C ASWH - OFC B GOES - FC Lienden D

In dit schema ontlopen GOES en Hoek elkaar. Want de winnaar van duel A (OSS'20 of Quick Boys) speelt tegen de winnaar van duel C. En de winnaar van B speelt tegen de winnaar van D.

Opvallend dat Rogier Veenstra met GOES bij winst op FC Lienden mogelijk zijn nieuwe club ASWH treft in de finale.

Luuk van Vossen juicht voor Kloetinge (foto: Orange Pictures)

1e klasse B zaterdag

Kloetinge of Rijsoord wordt kampioen. De titelstrijd wordt in een onderling duel beslist, waarin Kloetinge met minstens drie goals verschil moet winnen. De ploeg die geen kampioen wordt, is zeker van deelname aan de nacompetitie en eindigt hoogstwaarschijnlijk als tweede. Kloetinge of Rijsoord mag dan de eerste ronde van de nacompetitie overslaan. Ook SHO is zeker van deelname aan de nacompetitie. De derde ploeg wordt Honselersdijk, Forum Sport of Die Haghe.

Onderin is De Meeuwen al gedegradeerd. Deltasport uit Vlaardingen speelt in de nacompetitie voor lijfsbehoud. De tweede en laatste ploeg wordt RVVH, Poortugaal, Westlandia of BVCB.

Wat is van doorslaggevend belang bij een gelijke eindrangschikking? In categorie A en B wordt de rangorde bepaald door het doelsaldo. Bij een gelijk doelsaldo is het aantal doelpunten voor beslissend. Is dat gelijk, dan telt het totale resultaat van de onderlinge competitieduels. Er wordt pas een beslissingswedstrijd gespeeld als ook dat gelijk is.

2e klasse E zaterdag

Terneuzense Boys is kampioen. Oostkapelle is zeker van de nacompetitie. Voor de zege in de derde periode komen Arnemuiden, Bruse Boys en NSVV in aanmerking. Voor Arnemuiden volstaat een overwinning in en tegen Nieuwdorp. NSVV neemt naar alle waarschijnlijkheid de eerste periode van kampioen Terneuzense Boys over.

Onderin degradeert er één ploeg rechtstreeks. Dat wordt of Tholense Boys of de huidige hekkensluiter Nieuwdorp. De ploeg die niet rechtstreeks degradeert, gaat de nacompetitie in. De andere ploeg die nog voor lijfsbehoud moet gaan spelen is FC Axel of Krabbendijke (beiden nu 27 punten)

Keeper Eljo Dooge van 's-Heer Arendskerke (foto: Peter Wijts)

3e klasse A en B zaterdag

's-Heer Arendskerke heeft de beste papieren om kampioen te worden in de 3e klasse A. Een gelijkspel tegen GPC Vlissingen is genoeg. In dat geval gaan Luctor Heinkenszand, Zaamslag en Walcheren de nacompetitie in. Wordt Luctor Heinkenszand toch kampioen, gaat 's-Heer Arendskerke de nacompetitie in.

Onderin is VC Vlissingen gedegradeerd en spelen FC Dauwendaele en Kruiningen nacompetitie. Het is voor die clubs nog wel van belang om boven de ander te eindigen, want dan hoeft een nacompetiteronde minder gespeeld te worden.

In de 3e klasse B komen drie ploegen in theorie nog in aanmerking voor de titel: Wieldrecht en DFC hebben 53 punten. Prinsenland heeft nog een hele kleine kans (heeft 50 punten).

Prinsenland en DFC hebben al een periode op zak. Wieldrecht en WHS strijden om de derde en laatste periode. Beide ploegen staan gelijk en WHS heeft een doelpunt minder gescoord dan Wieldrecht.

Smerdiek is gedegradeerd. DHV speelt in de nacompetitie voor lijfsbehoud. NOAD'67, Klundert, De Fendert of DHV wordt de tweede ploeg in de nacompetitie voor handhaving.

4e klasse A en B zaterdag

In 4A wordt Lewedorpse Boys of de fusieploeg Hoedekenskerke/Kwadendamme kampioen. Lewedorpse Boys heeft twee punten meer en de beste papieren om een feestje te vieren. Thuis van Domburg winnen volstaat.

Lewedorpse Boys en GOES hebben een periode gewonnen. Voor de derde periode komen Hoedekenskerke/Kwadendamme, Wemeldinge, Patrijzen en MZVC nog in aanmerking.

In 4B is Duiveland al weken kampioen en Vrederust zeker deelname aan de nacompetitie. datzelfde geldt voor FC De Westhoek, dat op basis van de derde plaats in de reguliere eindstand mag deelnemen aan de nacompetitie.

De laatste ploeg in de nacompetitie wordt SPS, DwO'15 of VVC'68. De beste ploeg van deze drie in de reguliere eindrangschikking, gaat de nacompetitie in. Momenteel is dat SPS, dat één doelpunt meer gescoord heeft dan DwO'15. Is het doelsaldo gelijk, is DwO'15 in het voordeel. De ploeg van trainer Marvin Paauwe heeft nu 47 treffers gescoord; SPS 40.

Khalid El Hattach is met VC Vlissingen in de race om rechtstreekse handhaving (foto: Paul ten Hacken)

Hoofdklasse B zondag

Groene Ster is kampioen. Halsteren, getraind door Ruud Pennings uit Vlissingen, is zeker van de nacompetitie. Net als Unitas, de winnaar van de eerste periode. Voor het laatste ticket voor de nacompetitie komen Gemert en Baronie in aanmerking. Beide ploegen spelen tegen elkaar.

De Meern is gedegradeerd. Voor de twee plekken in de nacompetitie voor handhaving komen RKAVV, VC Vlissingen, IFC en Leonidas in aanmerking. RKAVV heeft de meeste punten én het beste doelsaldo. Die ploeg is bijna veilig.

2e klasse E zondag

Unitas'30 en Cluzona strijden om het kampioenschap. Rijen en SC Kruisland zijn zeker van de nacompetitie. Voor de winst in de derde periode komen Madese Boys, Unitas'30, Cluzona en VOAB nog in aanmerking.

Zeelandia Middelburg is uitgespeeld.

Onderin is het nog spannend. WSC staat laatste, maar kan zich nog altijd rechtstreeks handhaven. Het gaat voor één rechtstreekse degradatieplek tussen JEKA, Hoeven, Zundert en WSC. Ook Sarto is nog niet zeker van rechtstreekse handhaving. Die ploeg komt nog in aanmerking voor een van de twee plekken in de nacompetitie voor lijfsbehoud.

Trainer Eddy van der Hooft gaat met Terneuzen de nacompetitie in (foto: Omroep Zeeland)

3e klasse A zondag

Roosendaal is kampioen. RBC en Terneuzen zijn zeker van de nacompetitie. Het derde en laatste ticket gaat de ploeg die als vierde eindigt in de competitie: HVV'24 of VVR. HVV'24 heeft één punt meer, maar een slechter doelsaldo. Als de club uit Hulst in en tegen Steenbergen wint, is de nacompetitie zeker.

4e klasse A zondag

STEEN is kampioen. Voor de winst in de derde periode komen nog in aanmerking: Oostburg, Hontenisse, Groede, IJzendijke en Breskens.

Hontenisse is al zeker van deelname aan de nacompetitie door de winst in de eerste periode. Oostburg heeft twee kansen om de nacompetitie te halen: via derde periode of op basis van de stand van de ranglijst.

5e klasse A zondag

Sluis en Nieuw Borgvliet hebben evenveel punten en strijden om het kampioenschap. Nieuw Borgvliet heeft een doelsaldo dat zes goals beter is dan dat van Sluis. Sluis speelt in en tegen Graauw en Nieuw Borgvliet speelt tegen Hoofdplaat.

Wordt Nieuw Borgvliet kampioen, speelt Sluis in de nacompetitie. Andersom geldt hetzelfde. Vivoo en NVS zijn al zeker van de nacompetitie.