Peloton Zeeuws-Vlaamse Ride for the Roses compleet

Drukte bij Ride for the Roses in Terneuzen (foto: J.J. de Bakker)

De 38-jarige Esther van Fraeijenhove was de allerlaatste die zich online via de website van de Delta Ride heeft gemeld. "Het is een prachtig moment voor de organisatie en een weelde dat we het maximale aantal fietsers drie weken voor de start al hebben bereikt" zegt organisator Frits Bakker.

Geweldige opbrengst verwacht

Theo Schouwenaar, penningmeester van het hoofdbestuur, wreef zich in de handen toen hij de 3000e deelnemer kon aankondigen. Hij verwacht een geweldige opbrengst voor KWF kankeronderzoeken, het goede doel waar het allemaal omgaat.

Esther van Fraeijenhove

Esther van Fraeijenhove, secretaresse van beroep, is blij dat ze nog net als laatste kan aansluiten bij het grote peloton. Net als veel deelnemers is ze persoonlijk betrokken bij het doel. "Mijn vriend, Frank Morcus, is zijn broer verloren aan de ziekte. En nu rijden ze elk jaar met de familie mee met de Ride. Voor mij is het de tweede keer. Ik vond het een prachtige dag vorig jaar in Terneuzen. We rijden op de gewone fiets mee op de 50 kilometer. Hopelijk wordt het net als vorig jaar mooi weer, heel gezellig en een groot succes voor de organisatie."

