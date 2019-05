17-jarige DJ Nikki droomt van grootste podia van de wereld

Het begon allemaal op haar twaalfde toen ze werd gevraagd om op een kinderfeestje te komen draaien. Danique vond het namelijk erg leuk om muziek van bekende dj's te mixen. Ze was in die tijd dagelijks een aantal uur in de schuur te vinden om te oefenen en het draaien onder de knie te krijgen. Al snel stond ze ook in cafés haar favoriete muziek te mixen. Verder stond ze al op het Bevrijdingsfestival in Vlissingen en City of Dance in Middelburg. Inmiddels is ze ieder weekend op pad om ergens in een club of op een feest te draaien.

Finale van de Kunstbende

DJ Nikki scoort ook hoge ogen bij de Kunstbende, een talentenjacht voor jongeren. Ze heeft de Zeeuwse voorronde gewonnen en heeft zich zo geplaatst voor landelijke finale op 29 juni in Amsterdam. "Vorig jaar was ik tweede en dat was al erg leuk. Maar nu ik heb gewonnen is het nog leuker. Je krijgt ook ontzettend veel feedback en tips van de jury. Dat is fijn, want daar heb je echt wat aan."

DJ Nikki achter de draaitafel (foto: DJ Nikki)

Danique omschrijft zichzelf als een energieke dj, die rekening houdt met wat het publiek wil horen. "Ik draai normaal gesproken veel electronic dance music (EDM), Deep House en Urban, maar ik kijk altijd naar de plek waar ik moet draaien. Wat is het voor locatie en wat voor publiek komt er? Omdat ik m'n setlist meestal thuis maak, kan ik daar dus van tevoren rekening mee houden."

Alles geven

Het komt voor dat ze vier uur lang achter haar draaitafel staat, maar dat vindt ze totaal niet erg. "Het is soms best zwaar, dat klopt. Maar je staat daar in eerste instantie niet voor jezelf, dus moet je alles geven. Ik sta ook altijd te dansen achter de draaitafel. Die interactie met het publiek vind ik geweldig, zeker als iedereen losgaat op de muziek die jij draait. Daar krijg ik heel erg veel energie van."

M'n ultieme droom is dat ik op het hoofdpodium van Mysteryland mag draaien. Dan heb je het wel gemaakt als dj. " Danique Slootweg - DJ Nikki

Danique's grote voorbeeld is Avicii, de Zweedse dj die afgelopen voorjaar op 29-jarige leeftijd overleed. "Waar ik ook moet draaien, er zit altijd een nummer van Avicii in m'n playlist. Niet alleen vanwege de muziek, maar ook als eerbetoon aan één van de beste dj's van de wereld." Ze heeft hem twee keer live gezien en bezocht deze zomer zelfs zijn begraafplaats in Stockholm.

Zelf muziek produceren

Op dit moment draait en mixed ze alleen nog maar muziek van andere artiesten en dj's, maar in de toekomst wil ze, net zoals bijvoorbeeld Avicii en Armin van Buuren, ook zelf haar muziek produceren en uitbrengen. "Ik richt me voorlopig nog op het draaien. Ik leer namelijk nog steeds en wil elke dag beter worden. Daarnaast is de apparatuur die je nodig hebt om zelf muziek te produceren erg duur, dus daar moet ik nog even voor sparen."

DJ Nikki achter de draaitafel (foto: DJ Nikki)

Hoewel ze het al erg druk heeft met draaien, steekt ze ook erg veel tijd in haar studie. Ze studeert communicatie aan de HZ in Vlissingen en wil graag haar diploma halen. "Kijk, ik weet nu nog niet of ik doorbreek als dj. En dan is het fijn dat je toch een diploma hebt waarop je kunt terugvallen. En de opleiding die ik volg is heel erg breed, dus ik kan nog veel kanten op."

Ultieme droom

Maar Danique hoopt natuurlijk dat ze doorbreekt als dj. "Het zou helemaal te gek zijn als ik m'n geld ermee zou kunnen verdienen. En dat ik op de grotere festivals mag draaien. M'n ultieme droom is dat ik op het hoofdpodium van Mysteryland mag draaien. Dan heb je het wel gemaakt als dj. Maar goed, of het zover komt, weet ik niet. Maar dromen mag en ik ga er wel voor."