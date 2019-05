Buxusrups heeft het nakijken: Japanse hulst rukt op!

De Japanse hulst heeft veel bekendheid gekregen en is daardoor populair. Maar hij is ook duurder dan de buxus doordat de Japanse hulst lastiger te kweken is. Daarnaast houdt de plant van zure grond en de Zeeuwse klei is verre van dat. Om ervoor te zorgen dat deze plant goed kan groeien is er ook nog zure tuinaarde nodig. Michael Jobse weet alles van planten en is werkzaam bij een tuincentrum/kwekerij in de provincie. Volgens hem kan de Japanse hulst uiteindelijk wel gedijen maar er zit een risico aan. "We krijgen ontzettend veel vraag naar de Japanse hulst maar als iedereen die nu massaal aanschaft dan heb je kans dat we over een x-aantal jaren met hetzelfde probleem zitten."

Jobse doelt daarbij op de buxusrups. Volgens hem is de rups niet het probleem maar de hoeveelheid aan buxussen. Huidige buxuseigenaren zouden er volgens hem goed aan doen om te kiezen voor andere alternatieven. "We hebben bijvoorbeeld ook de kardinaalshoed. Die is ook goed in model te snoeien maar kan gewoon groeien op Zeeuwse klei en kan ook tegen zeewind!" Voordeel is volgens Michael Jobse ook dat door de verschillende soorten er dan minder kans is op massale sterfte.

Buxusrupsen (foto: Omroep Zeeland)

