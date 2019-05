Bunkerdag: even ervaren hoe het is als Duitse soldaat in een bunker

Tijdens de Bunkerdag mag iedereen een kijkje nemen in de bunker bij de Oranjemolen én door de periscoop. Er staat een lange rij. "Het is belangrijk om te herinneren", vertelt een man die in de rij staat. "Door naar zo'n bunker te gaan, kun je je beter verplaatsen in de mensen die hun leven hebben gegeven om ons te bevrijden."

Blok beton

Joost bezoekt de bunker met zijn vader. Hij houdt van geschiedenis en is op school bezig met een hoofdstuk over de Tweede Wereldoorlog. "Ik was nog nooit in een bunker geweest. Ik dacht dat het een blok beton zou zijn, maar het ziet er heel anders uit." Terwijl hij langs een paar stapelbedden en gasmaskers loopt, krijgt hij uitleg over het leven in de bunker. Of hij had verwacht dat hier mensen leefden tijdens de oorlog? "Nee. En ik zou het zelf ook niet willen."

Vanuit de bunker werd gekeken waar de geallieerden zich bevonden (foto: Omroep Zeeland)

De bunker bij Oranjemolen was een observatiebunker. De soldaten die in de bunker aan de Zeedijk zaten, zochten uit waar de geallieerden zich bevonden, zodat met behulp van geschut even verderop op de geallieerden kon worden geschoten. De bunker was in verval geraakt, maar is inmiddels gerestaureerd, met zoveel mogelijk originele onderdelen.

De Antlantikwall werd in 1940 aangelegd door de Duitsers. In totaal legden ze 90 bunkers aan langs de kust om de toegang tot belangrijke havens te verdedigen. In Nederland waren dat IJmuiden, Rotterdam en Vlissingen. Omstreeks die tijd dachten de Duitsers dat de kustverdediging ook nog een belangrijke rol kon spelen bij een mogelijke invasie van Engeland. De kustbatterijen zouden dan namelijk de Duitse invasievloot kunnen beschermen. Maar de invasie gaat uiteindelijk niet door omdat Duitsland de luchtoorlog boven Engeland verliest. bron: bunkerdag.nl

Het is de zesde keer dat de Bunkerdag wordt georganiseerd. In heel Nederland bunkers open voor publiek. Doel daarvan is om de geschiedenis levend te houden.

Vorig jaar werd speciaal voor Bunkerdag in Vlissingen de enige bunker in Nederland met pantserkoepel opgeruimd, zodat het publiek er in kon.