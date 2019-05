Kloetinge grijpt op slotdag naast titel

Pijnlijk

Wat een mooie dag moest worden, eindigde in een pijnlijk avontuur voor Kloetinge. Koploper Rijsoord kwam al vrij snel in de wedstrijd op voorsprong via Mike van Dongen. Omdat de thuisploeg de kansen niet benutte, liep de tegenstander via Khalid Rahli voor rust uit naar 0-2, een ideale tussenstand voor de ploeg uit Ridderkerk.

Ook in de tweede helft stond het vizier van Kloetinge niet op scherp. Pal na de aftrap maakte Michael van Gool de 0-3 en de thuisploeg liet het hoofd vervolgens zakken. Met nog ruim een kwartier op de klok bracht Jimmy van der Vaart de 0-4 eindstand op het bord. Rijsoord is daarmee de trotse kampioen van de eerste klasse B.

DETO in nacompetitie

Kloetinge kan via de nacompetitie alsnog promoveren naar de hoofdklasse. De Bevelandse ploeg stroomt in de tweede ronde in en treft op zaterdag 8 juni DETO, dat als dertiende eindigde in de Hoofdklasse B. De winnaar van dit duel gaat door naar de finale op zaterdag 15 juni waarin één ticket te verdienen is voor de Hoofdklasse.

Scoreverloop

0-1 Mike van Dongen (19)

0-2 Khalid Rahli (37)

0-3 Michael van Gool (46)

0-4 Jimmy van der Vaart (73)

Opstelling Kloetinge

Mitchell Braafhart, Maarten van Vooren, Jaap Esser, Jeroen de Jonge, Timo Jansen, Valentijn van Keulen, Thijs van den Dries (Guus de Leeuw/55), Roy Mulder, Ramon Janson (Luuk van Vossen/66), Daan Esser (Can Özgan/46), Xander van der Poel