Overal kunst in Kloosterzande tijdens het kunstweekend

Organisator Tjarda Schakelaar is trots op wat ze door de jaren heen hebben bereikt. "Het is begonnen als weekend voor amateurkunst, maar dat was verdeeld over allemaal dorpen dus je kreeg minder bezoekers. Toen besloten we zelf het kunstweekend Kloosterzande op te richten. Tijdens de eerste editie deden 40 amateurkunstenaars mee, inmiddels hebben ook beroepsmatige kunstenaars zich aangemeld en staat de teller op 132".

Bezoekers over het kunstweekend Kloosterzande

Zo'n honderd kraampjes staan door het hele dorp heen. Op een route van 1500 meter kunnen bezoekers terecht op tien locaties waar kunstenaars hun kunst verkopen en volgens Schakelaar is het allemaal betaalbaar. "Kunst hoeft niet per se duur te zijn. Een schilderij dat oploopt in de miljoenen euro's vind ik te zot voor woorden. Hier schommelt de prijs tussen de vijf en tweehonderd euro", vertelt Schakelaar.

Morgen staat het dorp ook nog de hele dag in het teken van kunst tussen 12:00 uur en 17:00 uur.

