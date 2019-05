Ongeneeslijk zieke Theo blij met opbrengst wedstrijdbal

Een beetje beduusd staat Van Beest langs de lijn naar de wedstrijd te kijken. "Ik had gehoopt dat we de duizend euro zouden halen, maar zo'n groot bedrag had ik nooit verwacht. Ik ben de club heel erg dankbaar. Zij hebben zich enorm ingezet voor dit goede doel."

De 4000 euro is opgehaald voor Alpe d'Huzes. Een sportief evenement waarbij deelnemers de Alpe d'Huez oplopen of -fietsen, in ruil voor geld. De opgehaalde bedragen worden vervolgens ingezet voor onderzoek naar kanker en voor verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met kanker. Op één dag beklimmen zo'n 5000 deelnemers de berg fietsend, hardlopend of wandelend maximaal zes keer. bron: Alpe d'Huzes

Bregje van Kolck doet met een foto van Theo in haar zak mee aan de Alpe d'Huzes. "Dit motiveert wel extra", zegt ze stralend nadat ze de cheque heeft overgenomen van Theo. "Ik houd dit moment in mijn achterhoofd wanneer ik over twee weken die berg op knal!"

Theo van Beest nam de cheque in ontvangst (foto: Omroep Zeeland)

Het plan was dat Theo mee zou gaan naar Frankrijk om Bregje aan te moedigen, maar dat zit er niet in. "Ik krijg een nieuwe behandeling, waardoor ik hopelijk nog een paar jaar vooruit kan. Dat is precies tijdens de Alpe d'Huzes, dus ik kan er helaas niet bij zijn. Maar wellicht lukt dat volgend jaar wel..."

