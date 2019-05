ONDO promoveert voor het eerst naar de Overgangsklasse

ONDO viert feest na het behalen van de titel (foto: KV ONDO)

ONDO had het lastig tegen Tjoba, dat laatste staat in de 1e klasse. De bezoekers kwamen in de eerste helft zelfs op voorsprong, maar ONDO stelde voor rust nog orde op zaken. In de tweede helft bleef het spannend, maar ONDO hield stand en kroonde zich zo tot de eerste Zeeuwse veldkorfbal kampioen van dit seizoen.

TOP Arnemuiden en Swift

Daar zouden nog meer titels bij kunnen komen, want TOP Arnemuiden blijft door een eenvoudige 10-21 overwinning op Rohda koploper in de Hoofdklasse en maakt zo nog kans op promotie naar het hoogste landelijke niveau.



Lukt dat niet, dan is de kans groot dat er volgend jaar een Zeeuwse derby in de Hoofdklasse gespeeld wordt. Swift uit Middelburg heeft na een 17-14 overwinning op Valto in de Overgangsklasse vier punten voorsprong op concurrent Nieuwerkerk. Met nog twee wedstrijden te spelen heeft de ploeg van trainer Dennis Plantinga aan een puntje genoeg voor het kampioenschap en zo promotie.