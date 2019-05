Zo ziet de nacompetitie er uit voor de Zeeuwse zaterdagclubs

Hoek speelt in de eerste ronde van de nacompetitie tegen VVSB (foto: P. Maljaars)

Tweede Divisie / Derde Divisie

Hoek wist al weken dat het nacompetitie mocht gaan spelen, maar de tegenstander daarin is sinds vandaag pas officieel bekend. VVSB uit Noordwijkerhout is 13e geworden in de Tweede Divisie en moet dus gaan strijden tegen degradatie. De clubs uit de Derde Divisie B worden zondag bekend. GOES hoopt ook in deze nacompetitie te belanden.

Nacompetitie voor plaats in Tweede Divisie

Zeeuwse deelnemer is Hoek woensdag 29 mei OSS'20 - Quick Boys A Hoek - VVSB C ASWH - HPK 3e div B B MPK 3e div B - FC Lienden D zaterdag 1 juni Quick Boys - OSS'20 A VVSB - Hoek C HPK 3e div B - ASWH B FC Lienden - MPK 3e div B D

Op 5 juni en 8 juni speelt de winnaar van A tegen de winnaar van C en de winnaar van B tegen de winnaar van D. De twee winnaars van die ontmoetingen spelen komend seizoen in de Tweede Divisie.

Trainer Marcel Lourens van Kloetinge (foto: Ron Quinten)

Hoofdklasse / 1e klasse

Kloetinge moet de domper van het mislopen van het kampioenschap snel vergeten en via de nacompetitie proberen om alsnog te promoveren. Omdat de Bevelandse club tweede is geworden in de eindstand, mag de eerste ronde over worden geslagen. De tegenstander in de halve finale is ook al bekend. Kloetinge mag op 8 juni thuis spelen tegen hoofdklasser DETO Twenterand.

Nacompetitie voor plaats in Hoofdklasse

Zeeuwse deelnemer is Kloetinge zaterdag 1 juni csv Apeldoorn - Roda'46 A Sliedrecht - Honselersdijk C zaterdag 8 juni winnaar C - winnaar A D Kloetinge - DETO E zaterdag 15 juni (neutraal terrein) winnaar D - winnaar E

Oostkapelle gaat spelen voor een plaats in de 1e klasse (foto: Evalien Gabrielse)

1e klasse / 2e klasse

Oostkapelle en Arnemuiden mogen gaan spelen om een plaats in de 1e klasse. Terneuzense Boys is daar als kampioen al naartoe gepromoveerd. De twee Walcherse clubs kunnen elkaar pas in een eventuele finale treffen.

Nacompetitie voor plaats in 1e klasse

Twee Zeeuwse deelnemers zaterdag 1 juni NSVV - Altena A VVGZ - Arnemuiden B Papendrecht - Oostkapelle C Geinoord - Pelikaan D zaterdag 8 juni winnaar A - winnaar B E winnaar C - winnaar D F zaterdag 15 juni (neutraal terrein) winnaar E - winnaar F

Krabbendijke gaat proberen in de 2e klasse te blijven (foto: Frans van Pagee)

2e klasse / 3e klasse

Voor sommige Zeeuwse clubs is deze nacompetitie een mooie kans om te promoveren, maar Krabbendijke en Tholense Boys en Krabbendijke moeten juist alle zeilen bijzetten om niet te degraderen. De twee clubs die afgelopen seizoen in de 2e klasse speelden kunnen elkaar pas in de finale treffen.

Nacompetitie voor plaats in 2e klasse

Vijf Zeeuwse deelnemers zaterdag 1 juni Luctor H'zand - WHS A Krabbendijke - Walcheren B DFC - Zaamslag C Tholense Boys - Prinsenland D zaterdag 8 juni winnaar A - winnaar B E winnaar C - winnaar D F zaterdag 15 juni (neutraal terrein) winnaar E - winnaar F

FC Dauwendaele vecht tegen degradatie naar de 4e klasse (foto: Paul ten Hacken)

3e klasse / 4e klasse

In deze nacompetitie zijn de meeste Zeeuwse ploegen actief. Drie strijden er tegen degradatie, vijf clubs uit onze provincie azen op een plek in de 3e klasse. Kruiningen, GOES, FC De Westhoek, Hoedekenskerke/Kwadendamme en ZSC'62 hoeven maar een wedstrijd te winnen om volgend seizoen in de 3e klasse uit te mogen komen.

Nacompetitie voor plaats in 3e klasse

Acht Zeeuwse deelnemers zaterdag 1 juni FC Dauwendaele - DwO'15 DHV - Patrijzen IFC - Herovina Asperen - Alliance zaterdag 8 juni (neutraal terrein) Kruiningen - GOES ZSC'62 - FC De Westhoek VVAC - Oosterhout RFC - Groot-Ammers Hoedekenskerke/Kwadendamme - Dauwendaele of DwO'15 Vrederust - DHV of Patrijzen TSVV Merlijn - IFC of Herovina Brakel - Asperen of Alliance

