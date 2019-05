Politie onderzoekt doodsoorzaak vrouw Oostkapelle

Volgens woordvoerder Willem-Jan Uyttehage van de politie Zeeland-West-Brabant is nu nog niets met zekerheid te zeggen over de wijze waarop de vrouw is overleden. "Alle opties zijn nog open. Het kan een natuurlijk overlijden zijn, of een zelfdoding, of bijvoorbeeld een val, maar ook een misdrijf sluiten wij niet uit". De politie verwacht morgen meer duidelijkheid te hebben over de doodsoorzaak van een vrouw in Oostkapelle. Dan is de sectie op het stoffelijk overschot afgerond.

De vrouw werd zatermiddag rond vier uur gevonden. Nadat duidelijk was geworden dat de vrouw was overleden heeft de technische recherche onderzoek gedaan in de woning en in de omgeving daarvan. Daarbij is ook een afvalcontainer onderzocht.